Perdón por la indiscreción | Quererse bien, mimarse más

Cuántas veces, indiscretos, habremos hablado en esta sección de casualidades y causalidades. Pues para acabar agosto, una más. Iba a reflexionar sobre la importancia de quererse uno mismo, de hacerlo bien y de mimarse. Todo ello porque necesitaba ponerme romántica ahora que está más cerca el fin del verano y porque el protagonista de la semana es el diseñador Sebastià Pons (luego lo entenderán). Y cuando pensaba en qué escribir, recibo casi a media noche, en un grupo de amigas de whatssup, la noticia de una próxima boda... y no puedo estar más feliz. No entraré en más detalles porque eso lo dejo a la intimidad de los novios -me refiero al momento en el que se produjo la pedida, claro- pero quería darles mi más sincera enhorabuena desde estas líneas. Será ya el próximo año -si no hay más pandemia de por medio- pero seguro que Marta Llanes estará guapísma y que José Luis Prados será «el foraster» más elegante del día. Tendremos el privilegio de oír ese «sí quiero» en directo que tiene ya nombre (y personalidad) propia: la pequeña Federica, que acaba de cumplir 9 meses. ¡Se os quiere! (Vea aquí la galería).

Nuviances

No sé si se lo he dicho alguna vez, pero lo mío fue un flechazo. La primera vez que conocí a Sebastià Pons sentí que nuestra relación sería para siempre. No es su forma de diseñar, sino su filosofía, la pasión, la entrega y el esfuerzo lo que le hace especial. Para la parte dos de su Aimar Quiscu se ha inspirado en el ajuar de bodas, llamado en las islas «nuviances», y lo presentó abriendo al público su intimidad, la portassa de su taller-show room en S’Alqueria Blanca y la belleza de sus prendas unisex, atemporales, tan suyas. Hasta allí se desplazaron, entre otros, Carmen Coll, Ilona Novackova, Alba Soto o Neus Cortés. ¡Eres muy grande, amigo!

Semana de la arquitectura

El patio del Ajuntament de Pollença fue un año más epicentro de la arquitectura en Baleares reuniendo a las caras más sonadas del panorama actual: seis profesionales y estudios locales, nacionales e internaciones que están desarrollando o han desarrolado proyectos importantes en las islas como la plaza de Sencelles -por Moneo Brock; el proyecto de Camper para la zona de Gomila -por MVRDV-; las viviendas de Ca’n Ribes en la Soledad -por DATAA-; el PEC Pollença -por Carles Enrich Studio; el colegio Arimunani -por Aulets- o la obra de Herni Quillé en Formentera, explicada por Guillém Aloy. Durante las conferencias, en las que se habló de sostenibilidad, filosofía, investigación y docencia pudimos ver a la arquitecta Belén Moneo, a Carmen Pinós y a Jacob Van Rijs, entre otros.

Mercat d’art itinerante

Continúa la gira artística por algunos de los principales municipios de la isla de una serie de artistas que, además de exponer su obra, buscan de alguna manera ayudar a través de pequeñas aportaciones a entidades medioambientales o sociales. En esta ocasión, doble cita: una en Pollença y otra en Valldemossa, en los Jardines de La Cartuja, donde pudimos ver a Victoria García, Aina Velasco Borrás, Josep Bauzà, María Morell o Álex Ceball, entre otros.

De golf y moda

Despedimos este último número de agosto recordando dos eventos que tuvieron lugar a mediados de mes pero que, por motivos de espacio, no pudimos contar a tiempo. El primero de ellos fue el Torneo Lux-Gran Meliá de Mar que se celebró en Bendinat y en el que participaron bajo la organización de Alicia Polo, directora de la revista Lux, deportistas como Jesús Aguilar, Luis Salina, Fernando Gómez o José Luis Pulido. En la entrega de galardones vimos a Lucía Serrano y Philip Salvà.

Días atrás, en el Iberostar Gran Portals, la diseñadora Maria Poschner presentó en un sensual desfile las prendas que componen la nueva colección de Cuca Fashion. Se trata de diseños muy atrevidos, mayoritariamente en tonos blancos y negros, donde las conchas, las plumas y el macramé crean formas que se adaptan a la silueta femenina.

‘Business lunch’ edición verano en Katagi Blau

Mallorcaleads, en colaboración con Iberostar, retomó el pasado viernes 20 de agosto sus Business Lunch, un encuentro especial que en esta edición de verano reunió en la terraza del Katagi Blau, restaurante de cocina de fusión asiática que se encuentra en lo más alto del Iberostar Selection Llaut Palma, a representantes de empresas de restauración y hoteleras como el Maricel Hotel, Hit Mallorca, LifeXperiences o MBS Events. Asun Prats y Gustavo Guidobono ejercieron de anfitriones.