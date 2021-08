Entrevista virtual | Teresa Ribera

«No hay que ser materialista»

¿Qué tal, doña Teresa?

Con mucha excitación últimamente.

¿Qué le produce esta sensación?

Este verano, que está siendo muy eléctrico.

Hablando de ese asunto...

Perdone que le interrumpa, pero es que no quiero que me moleste demasiado con ese asunto.

Hombre, que es usted ministra para la transición ecológica...

Mal nombre para un ministerio, con la mala fama que últimamente tienen las transiciones...

El precio de la luz va de récord en récord...

Deberíamos ser positivos y estar orgullosos. Si Usain Bolt hubiera batido el récord de los 100 metros lisos con la misma frecuencia estaríamos maravillados; sin embargo ahora batir récords nos pone nerviosos. ¿Quién lo entiende?

Igual es que no es lo mismo

Lo que no hay que hacer es cogérsela con papel de fumar.

Dicen que somos los que tenemos el precio de la electricidad más alto de Europa

Y digo yo, ¿por qué conformarse? ¡Intentemos que sea el más alto del mundo! ¡Qué somos el país de Rafael Nadal!

Pero, ¿qué hacer entonces?

Lo que tenemos que hacer siempre es pensar en el futuro...

Para que bajen los precios...

No hay que ser tan materialista.

No la estoy entendiendo...

Hay que pensar en el futuro. Como hicieron Felipe González, José María Aznar, Luis de Guindos, Pío Cabanillas, Elena Salgado, Manuel Pizarro, Miquel Roca, Narcís Serra, Cristina Garmendia, Pedro Solbes, Ángel Acebes, Juan María Atutxa, Javier Solana, Ana Palacio...

Todas esas personas pasaron de dirigir un ministerio a consejos de administración muy bien remunerados...

Pues eso; pensaron en el futuro, lo que le estoy diciendo. Pensemos en nuestro futuro. Nuestro.

Entonces la factura de la electricidad...

¡Pero qué perra les ha pegado con la factura de la electricidad! Como si este Gobierno no tuviera otras cosas que hacer...

Pero es que dijeron que lo iban a arreglar...

No me haga reír, ande, no me haga reír.