Cuina amb memòria | Panades de trempó

L’antiguitat del trempó possiblement no vagi més enllà de dos segles, quan es varen popularitzar a Mallorca les tomàtigues, vengudes d’Amèrica, com els pebres i altres hortalisses totalment integrades avui dins la nostra cuina. El nom ve de trempar que en el català de Mallorca significa amanir o adobar. El trempó admet molts acompanyants: un pebre coent tendre, olives, envinagrats, conserves i altres, però també constitueix una guarnició perfecte per a plats d’estiu. Des de molts anys enrere, cobreix la coca estiuenca més popular: la de trempó. Per què no fer-ne també unes panades d’estiu?

Ingredients per a 4 persones:

Per a la pasta: 75 g d’aigua, 75 g de llet, 75 g d’oli de gira-sol, 75 g de saïm i 500 g de farina fluixa.

Per al farcit: pebre verd (n’hi ha que hi posen un poc de pebre vermell), tomàtiga pelada i un poc de ceba blanca. Oli i sal. S’hi poden afegir miques de tonyina i petites porcions d’olives tallades.

Preparació: