Dionís a taula | Un vi envellit dins la mar Mediterrània

Elisabet Fuentes és la mare de la criatura. Va arribar a Mallorca a començament de 2017 i des de llavors no ha aturat de fer feina al celler de Can Vidalet, de Pollença. El vi no sols l’apassiona, també l’absorbeix. En cada una de les seves elaboracions s’hi capfica, hi posa les mans, el cap i tots els sentits. El projecte va començar fa quasi dos anys i per elaborar-lo hi ha participat Xavier Belda, que ha duit a terme diferents propostes amb vins submergits.

S’ha elaborat amb la varietat autòctona Premsal Blanc. És un vi que no ha estat filtrat, fet amb la mínima intervenció. Ha fermentat dins una àmfora de 1.000 litres; primer ho va fer durant 3 mesos amb les pellerofes i després el procés va continuar vuit mesos més sense les pells. Passat aquest temps, ha reposat 9 mesos més dins àmfores de 750 ml a la mar Mediterrània. Només se n’ha fet una edició limitada de 300 unitats. L’envàs recorda el vi de l’antiguitat que es bevia a Mallorca i que es transportava en vaixell. De fet, Fuentes se sentia atreta per l’època de Quint Cecili Metel, el cònsol romà que l’any 123 abans de Crist va aconseguir vèncer els temibles foners mallorquins. Curiosament, el mateix any de l’anyada 2019 es va descobrir a prop de les Fontanelles de Palma un vaixell enfonsat de l’època tardoromana (devers el segle IV després de Crist) amb àmfores de vi, oli i garum (salsa feta amb budells peix) i també amb sarments de vinya, una troballa que aportarà llum sobre el comerç i l’alimentació durant aquest període històric

Barros de Cecili Submarí 2019 és un vi molt mineral, de color groc amb reflexos verdosos. Hi destaquen les aromes de flors blanques i notes de tarongí i d’aranja. En boca és vibrant i elegant.