Cuina amb memòria | Arròs amb llamàntol

L’arròs amb llamàntol és conegut a Mallorca també com arròs de notari. L’arròs de notari no significa el mateix a tots els indrets. En algun lloc del País Valencià (Alcoi), l’arròs o olleta de notari és un arròs brouós amb ciurons i no té res a veure amb el marisc. A l’actualitat, els llamàntols són un ingredient de luxe i és difícil trobar-ne de capturats a la nostra mar. Els llamàntols americans –econòmicament més assequibles–, són els més consumits, així com els gallecs, que són més cars. Tant en caldereta, com torrats, fregits amb ous i patates o amb arròs, resulten sempre exquisits.