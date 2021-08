Entrevista virtual | Leonel Messi: "Sólo faltó que pagara yo"

¿Qué tal, don Leo?

Pues aquí me tiene, cobrando.

¿Algunos culés piensan que es usted un pesetero?

Eurero o pesero. Seamos modernos y hablemos de monedas en curso legal... lo que interesa.

Bueno, eso

Le voy a decir una cosa: que me llamen pesetero los culés, que la mayoría son catalanes, tiene su guasa.

¿Es cierto que hizo usted todo lo que pudo para quedarse?

Lo único que me faltó fue pagar yo. Y aún estoy pensando que me lo pidieron.

Gerard Piqué sí que se bajó mucho su ficha...

El caso de Gerardo es diferente. Él quiere ser presidente del Barça, y cambiarle el himno con una canción de Shakira.

Hay quien piensa que el beneficiario de todo este asunto es el Real Madrid...

No lo dude. Y recuerde que el segundo apellido de Gerardo es Bernabéu.

¿Qué pensaron ustedes cuando Laporta les dijo que de lo pactado no había nada porque no se podía?

Pues pensamos que el día anterior se había reunido con Florentino.

¿Y Tebas?

Me voy, me voy. Vamos, que ya me he ido.

Javier Tebas, quiero decir...

Ah, ése. Bueno. Un votante de Vox que , como se sabe, está en contra de los emigrantes y en contra de Cataluña. Todo cuadra.

¿Qué hará ahora el Barça sin usted?

Oficialmente espero que les vaya bien. Pero la verdad es que me encantaría que bajasen a Segunda. Será difícil, pero oye, más difícil era ganar la Champions con ellos.

Le veo muy resentido...

Porque no se le ocurrió, pero si me llega a llamar Florentino me voy al Madrid. Con Florentino sabes que vas a estar protegido.

¿Florentino protege?

¿Ha visto usted El Padrino?

¿Ganará la Champions el PSG?

Pues no lo sé. Lo que le puedo asegurar es que ni yo, ni Neymar, ni Mbappé vamos a bajar a defender. Estaríamos buenos. A estas alturas de nuestras carreras. Para eso está Ramos.