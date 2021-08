Cuina amb memòria | Coca de pasta d’ensaïmada amb cireres

La temporada de les cireres s’allarga cada vegada més; això fa que encara se’n puguin adquirir a mercats i fruiteries, però a preus no gaire econòmics. Entrats en el mes d’agost, es tracta més aviat de cireres d’importació, més grosses que les que es cullen habitualment a l’illa i d’un color força més obscur. Els experts asseguren que són depuratives, bones per a la memòria, antiinflamatòries i antioxidants. El cirerer sembla que és originari d’Àsia Menor i que els ocells, fa milers d’anys, estengueren la seva llavor per Europa; també es dóna per fet que els romans l’introduïren a les Illes.

Ingredients

1 tassó de llet, 4 ous, 300 g de sucre, 200 g de saïm, 25 g de llevat, la farina de força que es beu.

Per a la coberta: cireres en nombre suficient, sucre, sucre mòlt i suc de llimona.

Preparació