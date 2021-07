Truita de tombet o d’estiu

La cuina tradicional es distingeix per aprofitar qualsevol sobrant de menjar, però també per donar sortida intel·ligent a les hortalisses, quan arriben al màxim de la seva producció i es produeixen excedents. És el cas, durant l’estiu, de les tomàtigues, pebres, albergínies, carabassons i altres. A més, quan els dies són més llargs és quan les aus de corral desitgen reproduir-se i ponen més ous, mentre que quan la claror diürna s’escurça, la producció minva. La coincidència d’una bona producció dels ingredients vegetals i la dels ous fa que sigui el moment idoni per fer aquesta truita.

Ingredients

1 patata, ½ ceba, 1 albergínia petita, ½ carabassó, 1 pebre verd, ½ pebre vermell, 1 tomàtiga novella o 2 de ramellet, 6 ous, alls, oli i sal.

Preparació