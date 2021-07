Breu història de com es revalora la garrova

Hi ha qui ha dit que la garrova (o garrofa) és el nou or negre de Mallorca. El motiu és que, des de fa pocs anys, es paga un preu molt més just als que la cullen.

Com va començar aquesta pujada de valor? Idò primer hem d’explicar que Carob és una de les quatre empreses punteres del món en comercialització de garroví (o garrofí), la llavor de la garrova. Es va crear l’any 1976, a partir de la unió de tres empreses familiars (Montaner, Juan i Bibiloni) dedicades a trossejar i elaborar farina.

Per fer garroví, els magatzems agrícoles compraven la garrova barata als pagesos i en venien el garroví car a Carob. La truita es va girar quan Carob va obrir un magatzem en col·laboració amb Agrosureda a Manacor amb l’objectiu de comprar directament al pagès amb la idea de no pagar tan car el garroví i, així, pagar millor la garrova. Això va ser l’any 2018 i la garrova va passar a pagar-se de 23 a 45 cèntims, el doble. Ara el preu ronda els 85 cèntims i 1,10 euros (una quantitat que no variarà gaire més en el futur) i que ha fet que les garroves i els garrovers es tornin a cuidar a Mallorca.

Vista la situació del teixit industrial de l’illa, es pot dir que és un miracle que aquesta empresa mallorquina sigui puntera internacionalment. De fet, Margalida Sureda, gerent de Carob, comenta que tenen un magatzem a Baltimore per exportar el seu producte als Estats Units, que també comercialitzen a altres indrets com al Japó i a Austràlia. Tot i tenir un negoci a escala mundial, mai no han volgut ni volen perdre les arrels mallorquines. De fet, Carob ha llogat una finca a Mallorca recentment per sembrar-hi 5.000 garrovers. Del garroví, en fan la goma que s’usa com a espessidor, gelificant i estabilitzant d’emulsions, i s’usa per fer gelats, salses, postres, etc. També cal dir que aquests mesos els gelats són tema d’actualitat, arran de la retirada d’aquest producte que han trobat amb contaminats amb òxid d’etilè a l’E-410 (goma de garroví) i que Carob no s’hi ha vist afectada. La clau és controlar en origen el producte, explica Julia San Segundo, responsable de qualitat i seguretat alimentària de Carob, ja que les garroves d’aquesta empresa provenen d’estats i zones on no s’usa aquest fitosanitari cancerigen, que està prohibit a Europa. De fet, de les 4.000 tones que Carob comercialitza, 2.000 són de Mallorca.

El producte d’avui és el primer que treuen al mercat pensat directament per usar a casa i a les cuines de restaurants, i amb el qual es donen a conèixer al petit consumidor, una tasca que Josep Bedmar, de l’estudi de comunicació La Nave Nodriza, duu a terme encertadament. L’avantatge de la goma de garroví és que és natural, és fàcil d’usar i no aporta cap gust al producte elaborat.