Perdón por la indiscreción | Desplegando la alfombra roja

No podemos empezar esta crónica sin hacer mención a la noticia que acabamos de conocer; entiendan que cerramos estas páginas el martes y que a la hora que me disponía a escribir, conocíamos la muerte de Menchu Álvarez del Valle, abuela paterna de doña Letizia. Su fallecimiento, por inesperado, no es menos doloroso para la reina, que la tenía por su abuela favorita. Si condicionará o no su agenda de actos previstos en la isla para los próximos días, como su presencia confirmada desde en la clausura del Atlàntida Film Fest de esta noche, es un misterio aún. Desde aquí, nuestro pésame. (Vea aquí la galería).

La idea de esta semana era contarles algunas novedades de los últimos eventos y cancelaciones de última hora. Por ejemplo: finalmente se ha decidido posponer para el próximo año la celebración del Inici de Verema. No habrá pues, vendimiador de honor pues, desde la DO Pla i Llevant se ha valorado que, con la restricciones provocadas por esta quinta ola, era mejor no arriesgar. También ha habido modificaciones en la agenda de eventos sociales que se enmarcan bajo el paraguas de la Copa del Rey de Vela. La cena de armadores, que se iba a celebrar en Son Amar, se traslada al día 5 en un nuevo escenario al aire libre para poder compler con las medidas de aforo; para acceder al Náutico, además, imprescindible antígenos o prueba PCR. Ya vendrán tiempos mejores. También os queríamos contar con detalle cómo evoluciona la relación entre el presentador Miguel Such, al que vimos en la fiesta del restaurante Suculenta, en el Port de Sóller, y la exmujer de Alejandro Sanz, Raquel Perera. “Va muy bien, conociéndonos”, nos dijo Such. Las relaciones a distancia tienen sus ventajas.

Un comienzo sobresaliente

A Jaume Ripoll, director del Atlàntida Film Fest la corbata le apretaba. Aunque, una vez iniciado el acto, ya podía respirar algo mejor. “Está todo organizado, todo programado. Es lo más difícil. Esperemos que todo salga según hemos planificado”, nos dijo antes de subirse al escenario. Podríamos decir que el ‘sus’ a esta nueva edición del certamen, que hoy entrega sus premios a Judi Dench y Stephen Frears, fue sobresaliente salvo la anécdota divertida de la noche, cuando la presentadora de la gala, Alba Brunet, se refirió al alcalde de Palma como José Gila. No pasó de las risas.

Sería imposible nombrar a todos los que asistieron a esta inauguración, regada por Rosa Blanca y con pequeña degustanción de panades del Forn de na Coca. Siempre es un gusto compartir conversación con el productor Juan Carlos Caro, o felicitar de nuevo a Agustí Villaronga por su El ventre del mar. Pero es que hubo más sorpresas, como la presencia de la última Goya Revelación, la actriz Jone Laspiur, el politólogo Pablo Simón o el ya fenómeno de masas, Emilio Doménech, @nanisimo en Twitter. “No estoy de verdad acostumbrado a los focos”, nos contó cuando le pedimos que posara en el photocall. Como decimos, y además de las autoridades, la noche fue un ir y venir de público que muestra una vez más que el Atlàntida ya no es un certamen cualquiera. Es más.

Artese, al piano. Deià, escenario

Estaban especialmente bonitos los jardines del hotel La Residencia, en Deià, y así se lo hicimos saber a su nuevo director, Thomas Moons. Así que, si a ese escenario sumamos las manos prodigiosas del pianista italiano Antonio Artese, el resultado fue un éxito. La Mallorca Preservation Fundation, con Hans Lenz a la cabeza, organizó un recital benéfico para recaudar fondos para dicha organización y fue todo un éxito de público, de música y de ambiente.

No se lo perdieron la diseñadora de joyas, Isabel Guarch, que estuvo acompañada por su marido, Antonio Calvo, así como el periodista de Time Magazine, Marcos Cabrer Moya, acompañado de su pareja, Nargina Rasulova, o Andreas y Emel Vill, entre otros.

Suculenta conquista el port de Sóller

Con la asesoría gastronómica de Cristina pérez, de Fórmula schwaiger, y con Javier Bermudo a los fogones, el restaurante Suculenta Port de Sóller, se ha estrenado por todo lo alto. Tanto, que hasta un futbolista como Cristiano Ronaldo hizo parada para conocer la carta. La fiesta de inauguración fue todo un éxito de convocatoria. Allí vimos al conseller insular de Turismo, Andreu Serra, o al presentador, Miguel Such.

Homenaje de Montblanc al arte de escribir

La firma se inspira en novelas de aventuras y misterios, con Julio Verne y Sir Conan Doyle como referentes, para el diseño de su nueva colección de plumas. Montblanc sabe sacarle partido al placer de escribir y quiso presentar en El Corte Inglés, ante un grupo reducido de clientes, sus nuevos diseños. Probaron las novedades, de la mano de la representante de la marca, Yaiza Furio, amigos como Rudy Roth, Larisa Stangaciu o Sara Vera.