Perdón por la indiscreción | Arte relajado para acabar julio

No os voy a negar indiscretos que, a estas alturas de mes -para la sección, el último número de julio- la agenda echa humo. Lo normal, claro, en estas fechas que, aunque condicionadas en todo momento por la pandemia del coronavirus, son las que más interés social acaparan. No podemos tampoco obviar que los culpables involuntarios de todos estos movimientos no son otros que los Reyes. Su agenda, que se desarrolla año tras año bajo el amparo de las regatas, sirve de guía para el resto de relaciones públicas y organizadores de eventos que en torno a la competición náutica enmarcan todos sus actos.

Aún sin confirmación oficial -o al menos en el momento que escribimos estas líneas-, está previsto que Felipe, Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía aterricen en Mallorca el viernes 30 de julio. El Rey acabará de llegar de la toma de posesión del nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, prevista para el miércoles 28. El 1 de agosto, a la reina se la espera en la gala de clausura del Atlántida Film Festival; igual que se esperan muchas caras conocidas días antes, el 29 para ser precisos, en el concierto que Mafalda, hija de Rosario Nadal y Kyril de Bulgaria, ofrezca en Ses Voltes. Mucho se especula sobre si las hijas de los reyes tendrán agenda en solitario durante sus vacaciones en la isla. Apunten un dato: nunca han acudido a una suelta de tortugas. No se descarta tampoco que junto a sus padres visiten una fundación de fama mundial: la de Rafa Nadal. Habrá que estar atentos. Lo que está casi descartado es la recepción multitudinaria en el Palau de l’Almudaina; ese cóctel en interior es impensable en pandemia y se buscan alternativas. Habrá, dicen, más salidas de las habituales.

Quien sí ha asegurado ya su presencia en la Copa del Rey de Vela Mapfre es la presentadora y modelo Paloma Lago, que vuelve a la isla para presentar la marca de gafas, Maui Jim. También regresará Cristina Cifuentes de la mano de su amiga Mar Aldeguer y James Costos y Michael Smith parece que se instalarán en Mallorca a principios de agosto. La fiesta anual de Marcel Remus anuncia a bombo y platillo la presencia de Joan Collins y Mónica Cruz aunque quien tiene las papeletas de convertirse en una de las protagonistas del verano es Lilly Sayn-Wittgenstein. ¿Les suena el apellido? Se trata de la prima de Corina, -sí, la presunta examante de don Juan Carlos- que resulta que es una de las royals con más glamour del mundo.

Brasil, Lisboa, palma

Esta semana que dejamos atrás ha tenido protagonista propio: el arte. Los eventos más relajados, bonitos y con sorpresas han llegado de la mano de la galerías María Baró que ofreció una fiesta de inauguración en la galería que lleva su nombre y que en estos primeros pasos en la isla expone lo nuevo de José María Sicília. No estaba anunciada su presencia pero allí vimos a Rossy de Palma, en visita rápida pero atenta con los medios, y a la siempre esquiva diseñadora Sybilla, que últimamente se prodiga más de lo habitual. No se perdieron tampoco la cita Clara Polanco, Jack Howell, Irina Peacock, Víctor Alarcón, Soliman López , el matrimonio formado por Fernando Rotger y Rosa Regí, el galerista Pep Llabrés, la artista Natasha Zupan o el escritor Biel Mesquida, con quien conversando un buen rato.

Lo clásico y lo contemporáneo

Unos días antes, descubrimos la propuesta de la galería Esther Schipper que presentó la exposición, titulada En la Casa de Marquès; muestra que se podrá visitar hasta el 31 de julio en la casa museo Can Marquès. Esta finca, de más de 500 metros cuadrados, data del siglo XIV y acoge estos días la obra de más de 20 artistas. Los primeros días, adaptándose a la situación actual, se realizaron visitas guiadas para grupos de 10 a 15 personas siguiendo la normativa sanitaria. Así pudimos charlar con Neus Cortés y Marcos Augusto; con Violant Porcel, María Águeda y Guillem Pujol o con Clara Garau e Inma Prieto. El cóctel de inauguración corrió a cargo de Lluís Pérez.

La medicina estética más allá del bisturí

LA APUESTA DE LA DOCTORA DAGNÉ PUPO se basa en el autocuidado, el equilibrio y el envejecimiento saludable con un acompañamiento de la medicina estética. Vivir con calidad y estar en armonía con nosotros mismos son los primeros pasos para proyectar nuestra belleza natural. La doctora quiso compartir este principio esencial a través de un desayuno en el Hotel Can Ferrereta, recién inaugurado. Entre Dagné, Tania Baides y Alvar Albaladejo, chef ejecutivo del hotel, diseñaron un desayuno saludable del que disfrutaron Raquel Agüeros, Mercedes López, Geraldine Carré, Catalina Socías, Caterina Stanton, Juana Verger, Marian Valero y Dolores Luque, entre otras.

Cata maridaje con la bodega Soca-Rel

el restaurante can’n arabí fue el escenario escogido por la confraria enofles de la parra para celebrar, con todas las medidas y garantías sanitarias con motivo de la pandemia, su tradicional Sopar d’Estiu. Pep Rodríguez, dueño de la bodega, dirigió una cata maridaje de la que formaron parte el Soca-Rel Mantonegro, el Escursac y el Manto negre-escursac. Asistieron, entre otros, David Regalado, Fabiola Bonilla o Catalina Munar.