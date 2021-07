Unos Emmy dignos de Eurocopa

Este año lo hemos pasado muy mal. ERTE, duelo, enfermedad, confinamiento... La cultura ha estado ahí, en la pantalla, para ayudarnos a superar el bache. Los protagonistas de series y películas nos han acompañado en un año que no vamos a olvidar fácilmente. Por eso, ahora que la Academia de la Televisión estadounidense espera reconocer la labor y el trabajo de directores, intérpretes y guionistas, nosotros nos hacemos cruces para que ganen nuestras series favoritas.

Los próximos Premios Emmy tendremos que vivirlos como una Eurocopa. La gala se celebrará el 19 de septiembre en Los Ángeles y, como todos los años, habrá polémica. Sobre todo, por la nominación de Emily in Paris (Netflix) en la categoría de comedia.

La series que más nominaciones acumulan son The Crown (Netflix) y The Mandalorian, con 24 nominaciones cada una, seguidas muy cerca de Bruja Escarlata y Visión (23), El cuento de la criada y Saturday Night Live, con 21 respectivamente. En cuanto a las plataformas, HBO lidera con 130 nominaciones, Netflix con 129 y Disney+ con 71. En la categoría de Mejor drama, se encuentran The Boys (Amazon), Los Bridgerton (Netflix), The Crown (Netflix), El cuento de la criada (HBO), Territorio Lovecraft (HBO), The Mandolarian (Disney), Pose (HBO) y This is Us (Amazon).

La porra aquí se concentra en The Mandolarian y Los Bridgerton, dos de las series más aplaudidas en los últimos meses. Aunque sin lugar a dudas han quedado eclipsadas por el éxito de las miniseries, en plural. Y es que cada vez estamos más acostumbrados a seguir historias que sabemos que van a acabar en pocas semanas. Es el caso de Podría destruirte, Mare of Easttown, Gambito de dama, El ferrocarril subterráneo y Bruja Escarlata y Visión. En esta categoría es donde el público está más dividido. Todos sentimos simpatía por la jugadora de ajedrez. Sin embargo, en los últimos meses han aparecido otras historias que han marcado a la crítica televisiva. Es el caso de la serie protagonizada por Kate Winslet y la creada alrededor del universo Marvel. Tampoco se queda atrás Podría destruirte, serie sobre el trauma sexual. Con todos estos títulos, ya tenemos deberes para este verano, sobre todo, porque el calendario estival está falto de estrenos potentes.