Dionís a taula | Remembrances d’un temps per a un vi d’avui

Hi ha records que són capaços de reviure moments concrets del passat, fins i tot gustos suposadament oblidats. És el que li va passar a Antònia Garau Arbós quan va tastar per primera vegada el monovarietal de Callet de Tianna Negre, celler avui dia gestionat per la seva filla Xisca Morey. La història és aquesta: L’any 2013 se’n va fer la primera anyada. Garau el va tastar i va exclamar: «és el vi que feia el padrí», la il·lusió amb què ho va dir, va engrescar tot l’equip per evolucionar-lo al paladar del segle XXI. Després, Patrick Paulen, sommelier de Tianna Negre, en va suggerir fer una gamma exclusiva de vins monovarietals de raïm autòcton.

Antònia Garau també va influir en la manera de veremar-lo. El personal el recol·lectava el darrer de tot perquè agafàs color, però ella sempre els havia advertit-gràcies als coneixements que havia après del seu avi- que el Callet s’ha de veremar abans perquè tanmateix no puja de grau. A més, fa un fruit molt compacte per la qual cosa, com més tard es veremi, la humitat el pot afectar negativament i, per tant, es pot fer malbé.

El raïm d’aquest monovarietal de Callet, que prové de les finques es Pinaret i sa Vinyota, totes dues ubicades a Binissalem. És una edició limitada de 1.359 ampolles. El raïm se selecciona a mà, a la vinya. Les pells estan en contacte amb el most durant 8-10 dies, amb el capell submergit constantment fins que acaba de fermentar. Després reposa 8 mesos en botes de segon any de roure francès de 500 litres i descansa un mínim de 4-5 mesos més en botella. Avui parlam de l’anyada 2019. És un vi elegant amb un bon equilibri entre alcohol i acidesa. És de vermell robí de capa baixa, hi destaquen aromes de fruits vermells amb un pas molt agradable en boca. Acompanya molt bé unes sopes, un peix al forn o un pop torrat.