La mirada del lúculo | Pasta alla sarda con Luciano

En Castellammare del Golfo, hacia el oeste por la costa a algo más de sesenta kilómetros de Palermo, comiendo a la orilla del mar un cuscús de pescado y bebiendo uno de esos blancos afrutados de Alcamo, entre viejas fortificaciones, no resulta fácil tomar conciencia de lo que el nombre del pueblo significó en la historia del crimen organizado. Pero aquel mediodía de octubre de un otoño siciliano, envuelto en humedad y altas temperaturas, no pude dejar de pensar en la guerra castellammaresa, uno de cuyos episodios más sangrientos se saldó precisamente en un restaurante neoyorquino de Coney Island con Joe «el boss» Masseria acribillado al pie de la mesa, mientras Luciano aliviaba la próstata en el baño. Unos días antes, Luciano, en compañía de Vito Genovese, había ido a ver a Salvatore Maranzano, que capitaneaba la banda de los castellamareses, para decirle que le iban a ofrecer una comida de despedida al hombre que se hallaba en la cumbre del hampa de Manhattan y al que pretendían liquidar con el fin de hacerse con el poder. El restaurante elegido para acabar con Masseria fue Nuova Villa Tammaro, cuyo propietario Gerardo Scarpato, amigo del boss, se preciaba de colmar el apetito de sus clientes con pasta a las sardinas (bucatini alla sarda) aromatizada con hinojos silvestres, el plato favorito de Lucky Luciano. Pero en aquella ocasión el menú escogido no tenía pasta ni sardinas, consistió en los típicos aperitivos (antipasti) fríos y calientes, sopa minestrone, ensalada de calamares y gambas, langosta fra diavola con linguine a la marinera y espaguetis a la milanesa.