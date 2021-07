Dionís a taula | Dues serralades agermanades amb un aperitiu

Una de les característiques del celler Jaume de Puntiró és que no solament fan vi, sinó que també dinamitza culturalment el poble de Santa Maria del Camí. Aquest fet es deu al tarannà dinàmic dels germans Calafat, propietaris d’aquesta casa fundada l’any 1981. És cert que enguany se celebra el 40è aniversari de la fundació, però cal dir que l’ofici de fer vi els ve d’avior perquè els seus padrins també feien vi i tenien vinya. De fet, tenien el celler a sa Consellera, una construcció que avui dia és un habitatge (és una de les darreres cases del camí de Santa Maria a Muro).

Aquest caràcter del germans Calafat també és obert a noves propostes que s’uneixen amb la tradició i cultura. Bona mostra d’això és el vermut que han elaborat juntament amb The Drunken Horse Gin. Pere Calafat explica que aquest nou producte va sorgir de l’enamorament que va sentir Pieter-Jan Pattyn pel Vermut de Puntiró. Aquest destil·lador belga (resident a Mallorca) cercava un complement per a la seva ginebra per poder fer-ne combinats: «Provarem de fer-los amb el Vermut de Puntiró i d’aquí sorgí la idea de fer un nou vermut que també tingués com a essència principal el Timut, un pebre bo únic i originari del Tibet, com també té el seu gin».

El projecte va durar un parell de mesos d’assajos, de proves i de fòrmules, fins que varen trobar l’equilibri que agermana les serralades de Serra de Tramuntana de Mallorca i la major serralada mundial, l’Himàlaia ―un nom que prové del sànscrit (llengua dels textos clàssics de l’hinduisme) i que significa ‘neu’ (hima) i ‘casa o lloc’ (alaia).

Per elaborar el Vermut amb Timut, s’usa Giró Ros, varietat autòctona que procedeix de la Vinya Vella de Jaume de Puntiró (a Santa Maria). En surt un vi molt alcohòlic, amb molt de cos i, alhora, molt aromàtic del que se’n fa un brisat. Quan el vi és llest, s’hi maceren els botànics (donzell, canyella, anís estrellat, fonoll, clovelles de taronja i de llimona, sàlvia... i el pebre bo Timut, i reposa devers tres mesos en bota. És un vermut d’edició limitada que ha estat il·lustrar per l’artista polonès Igor Morski.