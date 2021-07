Cuina amb memòria | Albergínies farcides de verdura

Ingredients

4 albergínies, 2 o 3 pebres vermells gruixats, 1 ceba, 2 tomàtigues de ramellet, 1 ou, alls, julivert, moraduix, galeta picada o pa ratllat, salsa de tomàtiga casolana (tomàtiga, alls, llorer, sucre i sal), pebre bo i sal. Opcional: cuixot tallat en daus molt petits

Preparació

Començarem torrant 2 o 3 pebres vermells, molsuts. Els pelarem i reservarem.Prepararem la salsa de tomàtiga amb un poc d’oli, tomàtiga abundant pelada i picada, 1 o 2 alls esclafats, una fulla de llorer, un polset de sucre i sal. Podem coure les albergínies xapades per llarg de diverses maneres: torrades, cuites al forn, bullides o fregides. Al forn i torrades es fan molt bé, es reblaneixen el suficient i mantenen la textura; fregides també, però tendran més greixos. No han de quedar massa blanes.Una vegada estan mig cuites, les buidarem i deixarem una vora de mig dit de gruixa. Reservarem la popa. Sofregirem una ceba ratllada i dos alls tallats molt finets; quan comenci a ser cuita hi afegirem la popa de les albergínies ben picada, dues tomàtigues de ramellet sense pell ni llavors ben trinxades, julivert picat molt fi i una mica de moraduix. Si n’hi volguéssim afegir, seria el moment de posar-hi cuixot tallat en daus molt fins. Salpebrarem.Quan el sofregit està quasi cuit hi incorporarem els pebres vermells tallats ben finets. Ho courem dos minuts més i ho retirarem del foc.Quan sigui fred hi afegirem un ou per fer lligar la massa.Omplirem les mitges albergínies i cobrirem el farcit amb galeta picada o pa ratllat.Les courem uns minuts al forn i les servirem amb la salsa de tomàtiga. Es poden acompanyar amb enciam o patates fregides.