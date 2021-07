Perdón por la indiscreción | Los rincones secretos

Cómo le gusta a Cristiano Ronaldo vivir amores en Mallorca! O pasearlos. O disfrutarlos. Ya sea a bordo de un yate, o en coche de alta gama. Pero, sin duda, el idilo del astro portugués con la isla viene de lejos. ¿Se acuerdan? Allá por el año 2008, cuando CR era jugador del Manchester United, se desvelaba que la «morena española» con la que el deportista tenía una relación era Nereida Gallardo, por aquel entonces estudiante de Dietética y Nutrición. Recuerdo las guardias interminables frente a la casa de la joven, las persecuciones por carretera y ese momentazo ante las puertas del desaparecido Mood Beach, de Portals, cuando ya no eran pareja pero Nereida quiso saludarlo y el luso dio media vuelta. No se debió quedar con mal sabor de boca el futbolista, a pesar de que el trato con los paparazzis y la prensa local no fue muy agradable. Pero eso no fue motivo suficiente para no regresar. No ha fallado ningún verano, y éste no iba a ser una excepción. El pasado estío, junto a su prometida, Georgina Rodríguez, recorrió la isla a bordo de un yate y este año ha optado por alquilar una casa en Pollença junto a toda la familia. Suponemos que a estas alturas de la semana seguro que se habrá conseguido la imagen.