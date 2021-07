Dionís a taula | Una ginebra artesanal, o la satisfacció de fer feina per a si mateix

Hi ha moments en què el cos diu basta, que has d’aturar el camí que duus per emprendre noves vies, nous camins. Una cosa similar li va passar a David Fajardo Reina l’any 2017, quan ―després de 12 anys com a creatiu i dissenyador gràfic― va decidir deixar de banda la seva carrera professional per emprendre el seu propi projecte: una destil·leria.

Aquest alaroner de quasi 40 anys va ser de la primera fornada d’alumnes que varen sortir titulats en disseny gràfic per l’Escola Superior de Disseny de les Illes Balears. La seva feina consistia a donar vida a projectes que altres persones li encarregaven: en creava el concepte, donava sentit a la marca i veia com tenien èxit. Un dia va dir prou i va decidir agafar les regnes de la seva vida per fer realitat la seva curolla: crear el seu producte, i se li va ocórrer fer una destil·leria. La va fer a Llubí, perquè els preus dels municipis del Raiguer havien pujat massa i no els podia assumir. Així ha creat al carrer doctor Fleming, número 8, on hi havia una ferreria, la destil·leria Pareis, un nom que remet a un dels torrents més emblemàtics de Mallorca amb l’objectiu de descriure la mediterraneïtat dels seus alcohols.

Curiosament, Fajardo és autodidacte en aquest sector. S’ha format amb llibres com El moderno destilador-licorista ―de Pedro Valsecchi, publicat el 1888― i Formulario de licoreria ―d’Ernst Dobislaw, del 2004―, i també amb vídeos d’Internet, tot i que agraeix el suport incondicional i l’opinió de la seva esposa, Susana Cáceres. Des del primer moment, ell es va obstinar a fer un producte de gran qualitat («quan vull fer una cosa m’hi concentr totalment», afirma) i ho ha aconseguit. De fet, vaig tastar la seva primera ginebra, Mercant, el mes de desembre de 2018, mig any després d’haver-la creada, i tot d’una em va sorprendre gratament. És un nom que queda en la memòria fàcilment i que remet un llinatge molt present a Valldemossa.

Mercant és una ginebra amb personalitat, que s’elabora artesanalment, com demostra la carta de Mestre Artesà que el Consell de Mallorca li acaba d’atorgar. Ha estat guardonada amb medalla d’or a Catavinum i al Concurs Internacional de Lió. Es presenta en ampolla clàssica de conyac i amb etiqueta de fusta, amb el color blau, que evoca la mar Mediterrània. S’elabora amb alcohol de cereal de qualitat que es destil·la amb 6 botànics: ginebró, taronja, canyella, regalim, nou moscada i coriandre. Destaca per ser transparent, neta, amb aromes cítriques i un toc de canyella suau en boca. Es recomana servir amb tònica neutra i una rodanxa de taronja.