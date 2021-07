‘Solos’ Un reparto de Oscar

Tuvieron que encerrarnos en casa para que nos pusiéramos a pensar. Tuvo que venir un virus para que reflexionásemos sobre lo importante, para que nos aburriésemos al fin y tomásemos perspectiva. El confinamiento, ese shock físico y emocional que paró nuestras vidas por completo hace más de un año, es el germen de Solos, la nueva serie de Amazon en la que han participado caras muy conocidas, como Anne Hathaway, Helen Mirren, Morgan Freeman, Uzo Aduba (Orange Is the New Black, Mrs. America), Anthony Mackie (Falcon y Soldado de Invierno), Constance Wu (Crazy Rich Asians), Dan Stevens (La bella y la bestia, Downton Abbey) y Nicole Beharie (Sleepy Hollow).

La serie está formada por siete capítulos independientes que exploran la naturaleza humana y sus conexiones con el entorno. Además, la serie combina drama y ciencia ficción. En realidad, Solos es una especie de Black Mirror con muchas personalidades de Hollywood, solo que esta serie intenta profundizar un poco más en lo emocional, así como en el sentimiento de soledad. Quizás, la razón por la que profundiza es por llevar a cabo un ejercicio sobre lo vivido durante la pandemia.

Anne Hathaway inaugura la serie con el primer episodio encarnando a una científica que descubre cómo viajar en el tiempo, aunque su interés surge más por la necesidad de escapar de su presente que por innovar.

La actriz Helen Mirren aseguró que llegó a identificarse con su personaje. En el tercer capitulo de Solos, la actriz encarna a Page, una viajera solitaria a bordo de una nave donde tiene demasiado tiempo para repasar su pasado, con la esperanza de encontrar su lugar en un destino que parece que no llega.

Esta es la segunda serie de David Weil, después de Hunters, la producción televisiva con la que Al Pacino se puso a cazar nazis. Además, él mismo dirige algunos capítulos, así como Sam Taylor-Johnson, conocida por ser la directora de la película 50 sombras de Grey. También es co-productora ejecutiva de la serie, junto a Weil y Laura Lancaster, con Pixie Wespiser como productora. La antología marca el debut como director de Weil, quien dirigirá tres episodios y Taylor-Johnson se encargará de otros dos. Zach Braff (Scrubs) y Tiffany Johnson (Girls Room, Black Monday) también servirán como directores adicionales para un episodio cada uno.

La realidad trans

Amazon también ha estrenado Mañanas de septiembre, una serie brasileña que nos viene a cuenta a la hora de hablar de movimiento LGTBI+ y precariedad. Está protagonizada por una conocida cantante, Liniker, quien interpreta a Cassandra, una joven trans (como la propia actriz) que trabaja de repartidora mientras sueña con ser cantante. Mañanas de septiembre sigue la rutina de Cassandra, quien a los 30 años vive enamorada de Ivaldo (Thomas Aquino), acaba de conseguir un lugar para vivir sola (y finalmente puede mudarse del sofá de su amiga) y se turna para trabajar y ensayar los conciertos en el bar donde actúa por la noche. En su repertorio, destacan temas de Vanusa, una mujer que se atrevió a componer y a cantar sus propias canciones en Brasil en los años sesenta y setenta y que Cassandra tiene como ídolo.