Los puntos sobre las uves | Señora jueza ignorante

No entiendo yo como la judicatura no se mete con los oncólogos, acostumbrados a confinar durante 7 horas a un presunto enfermo al que, encima, han clavado una aguja para drogarlo durante ese tiempo y, terminando de atentar contra sus derechos, obligarle a firmar un consentimiento informado aprovechándose del temor que se han encargado de inculcarle previamente. No hablemos de los cirujanos que, para mayor befa, rajan al fulano no sin antes haberlo drogado hasta perder el conocimiento y el sentido. Si eso no es atentar contra los derechos más elementales que venga el Señor y administre justicia, que es lo que debería sucederles a todos esos magistrados y magistradas que contradicen las indicaciones epidemiológicas más básicas sin pestañear. Una sola PCR negativa nunca es concluyente, señora jueza. So ignorante.