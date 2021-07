Perdón por la indiscreción | Un terremoto de energía

A veces estas páginas te traen sorpresas agradables. Lectores que te regalan libros -que aún no has podido leer- y buena conversación. Me pasó con Felipe Company Pomar, antes abogado, ahora escritor, que acaba de publicar su novela -con tintes autobiográficos- Solo una ilusión, que cuenta con prólogo de Carlos Sánchez, columnista y director adjunto de El confidencial. Nuestra charla, que traigo hasta estas líneas, tiene todo su sentido porque abordamos el hecho de cómo elaborar una crónica protagonizada, en muchas ocasiones, por nobles, burgueses y gente de bien. Y recordó una frase de Hesse que le prometí usar y reproducir. «Burguesía: esa bien alimentada y próspera disciplina de todo lo mediocre, normal y corriente». Es para reflexionar.

Seguimos con días intensos, con protagonistas de toda índole. Pero queremos dedicar unas palabras a una «mallorquina de verano» que el último sábado de junio le dio el sí quiero a su chico. Hablamos de Paloma García-Castellón y Miguel Rodríguez-Villa. Ahora podemos contar que la pedida de mano fue justo hace un año, en el hotel GPRO Valparaíso y contó con Usun Yoo como testigo privilegiado. ¡Enhorabuena, pareja!

Pepa Charro, para todos

O la Terremoto de Alcorcón, como prefieran. Encontrase con el torbellino que es Pepa Charro es siempre un privilegio. No oculta su enfado por no poder celebrar -y van dos años- su aniversario del Flexas, que se había convertido ya en la fiesta de Palma del verano. Pero no hay tiempo para lamentaciones. Y, la verdad, es un gustazo. Porque Pepa es mucha Pepa y te levanta el ánimo en un desfile, organizado por Kare, Caricies Palma y PITT Mallorca, en el que pudimos conocer de primera mano la última colección de lencería y ropa de baño de Andrés Sardà.

Con pinchos de La Vasca y El Vasco, vinos de las bodegas AVA Vi y destilados de Bodegas Suau, además de la exposición de uno de los últimos modelos Porsche, decenas de personas -cumpliendo en todo momento el protocolo covid-19, disfrutaron del cóctel. Nos encontramos con Isabel y Coke Iboleón; el maquillador José Ojeda, Martina Benvenutto, Tomeu Oliver, Ana Llobera, Cristina Campomar o Laura Rosselló, Carla Agustí de Towanda y Ricard López, por citar unos pocos.

De pepa charro siempre hay que esperar lo mejor: lo cumple la sorpresa del mes ha sido Xtant

El éxito de Xtant

A estas alturas, pocos pueden dudar del tirón que tienen Kavita Parmar y Marcela Echavarría. Les contamos en exclusiva el eventazo que iban a montar en Mallorca, el festival Xtant, y no nos equivocamos. Pero antes de resumir lo que dio de sí su mercadillo de textiles patrimoniales en Es Baluard, un reconocimiento al equipo de Ola PR, Pedro Monge y Philippe Salvà. Han sudado y trabajado de lo lindo para que todo saliera adelante. No cuesta nada aplaudir su entrega, dedicación y pasión.

Ya les contamos en el número anterior que Rosario Nadal había eclipsado con su presencia la inauguración de las muestras de artesanía y moda. Era su forma de decir que ya estaba de vuelta a la isla, donde sueña con quedarse y montar su propia escuela-taller de artesanía sobre materiales naturales, ebanistería y jardinería. Quizás tomara nota. Además de su presencia, la de Simoneta Gómez-Acebo -que aprovechó su estancia en Mallorca para visitar el taller de Gordiola junto a Mar Aldeguer- y la diseñadora Sybilla, fueron muchísimos más los que no se perdieron la cita.

Pudimos hablar con Elise Magré, Agusta Ordovas, Víctor Alarcón y Óliver Indri, que son el alma mater de Viti Vinci. También con Danae Grimopoulou, Laurence Chauvin Buthaud o Gabrielle Lefevre, Alexandra Senes y Schirley Hadad. Muy animado, el grupo formado por Carlota Buchanan, Mila Lázaro, Blanca Bauzà de Mirabó, Archie Buchanan, Gabrielle Ripoll y Jaume Villardel. Durante toda el festival, Rosa Blanca fue la bebida oficial. La música de la fiesta, la puso Colombàs. Esperemos que haya futuras ediciones.

Postdata. Agárrense que la semana que viene, se preven curvas.

Presentación de la doctora Lía Fabiano

Los jardines de la clínica Juaneda-Miramar fueron el escenario escogido por la doctora especialista en cirugía plástica y y tratamientos estéticos, Lía Fabiano, para presentar algunas de las incorporaciones tecnológicas que han llegado a su centro. Junto a ella, su socia Erika Ludovicci (del Hera Aesthetic Institute) y Gloria Vázquez, directora de marketing de Inmode Spain. En el cóctel, muchas caras conocidas como Alba Soto, Miquel Such o Paula Fuster.

Castell son Claret inaugura sa Clastra

El nuevo restaurante del hotel Castell son Claret, dirigido por el chef mallorquín, Jordi Cantó, se presentó a profesionales del sector hace unos días. Su oferta gastronómica está basada en la cocina de producto y reinterpreta platos tradicionales de Mallorca. Entre los asistentes a la velada, con Björn Spaude, director del establecimiento, como anfitrión, vimos a cocineros como Santi Taura, Javier Hoebeeck y Andrés Benítez.