Mongetó amb allioli

La mongeta verda és un dels vegetals que els europeus importaren d’Amèrica; avui es consumeix mundialment, tot i que no es va comercialitzar fins ben entrat el segle XIX. Dins la cuina de Mallorca hi va arrelar, de manera que avui és quasi imprescindible en plats de llegum, arrossos, bullits i altres, però quasi mai les mongetes són les protagonistes del plat, com a la recepta d’avui, que aprofita els millors mesos de la seva producció: l’estiu. De mongeta verda o tendra hi ha dotzenes de varietats, les més bones són les que es rompen fàcilment i tenen un bon color.

Ingredients:

Mongetó, tres cebes grans (per 1 kg de mongetó), tomàtiga, ous, alls, llorer, oli, sal i pebre bo.

Preparació