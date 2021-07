De la cosmètica natural a les oliveres de prop de Son Fornés

Hi ha una cançó popular, que el grup Música Nostra interpreta a la Jota de sa Pintura, que diu «M’agraden més es teus ulls, que el voltar d’una rodella». Aquests focs artificials circulars em fan pensar amb el ball dels cossiers i les corregudes -amb llenderades incloses- del dimoni Banya Verda per les festes de Sant Bartomeu de Montuïri. És el poble dels forns de Can Salat i de Can Joan, dels pambolis de s’Hostal, de les pizzes del Molí i de les guatleres de Son Bascós. També és una terra carregada d’història com bé demostren els talaiots de Son Fornés. A prop d’aquest jaciment prehistòric, s’hi troben les oliveres del matrimoni format per Ivan Levy (empresari i filantrop) i Sheela Levy (interiorista), que l’any 2010 varen triar Montuïri com a lloc de residència.

Levy va ser el propietari de la franquícia The Body Shop a Suïssa, amb mig centenar de botigues, que el mateix 2010 va vendre a la cadena de supermercats Coop, després de 20 anys al capdavant. Ara, es podria dir, que es dedica a passar gust de les seves passions, la bona cuina i la gastronomia. D’una banda, és copropietari del restaurant Fera de Palma, juntament amb el cuiner Simon Petutschnig. D’altra banda, produeix oli d’oliva verge extra (OOVE) a la finca que va adquirir, batiada com a Son Naava, on hi ha sembrades devers 3.000 oliveres de la varietat Arbequina.

L’oli que en surt és fi, suau, lluent i de gran qualitat. Destaca per tenir la certificació Demeter, que garanteix la màxima qualitat dels productes cultivats en agricultura biodinàmica. De fet, ha estat el primer olier de l’illa en obtenir-lo. L’oli s’elabora a la tafona de Can Feliu, a Porreres, on s’hi ha invertit 500.000 euros, unes instal·lacions modernes dotades de la darrera tecnologia que es varen inaugurar l’any 2019. Per elaborar aquest OOVE, quan les olives arriben a la tafona, es refreden a 20 graus i es premsen en fred. Se’n fa una producció anual aproximada de 12.000 litres. L’oli ha estat guardonat amb la medalla d’argent del concurs internacional les Olivalies a Aix en Provence 2019.