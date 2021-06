Sauvignon Blanc 2020 fermentat en bota Macià Batle

Quan vaig començar a sentir a parlar de Ramon Servalls Batle, jo era molt jove. Tenia devers 14 anys i aleshores seguia amb entusiasme el futbol. Si no ho record malament, l’any 1996 l’aleshores president del Reial Mallorca, Bartomeu Beltran, va fitxar Servalls com a cap de relacions institucionals del club. Un any després, va fundar amb els seus cosins i parents el celler Macià Batle a Santa Maria del Camí, que va aportar modernitat al sector vitivinícola de l’illa i, alhora, va recuperar la tradició familiar de fer vi; per això, batiaren la nova empresa amb el nom del padrí. Tot i que n’és el gerent, des del 2003 la propietat és de la família Rubí.

Bon conversador i bon coneixedor del vi, Servalls explica que aquesta beguda no pot ser una moda: «Així com no era correcte dir fa 20 anys que les varietats mallorquines eren xereques per fer vi, tampoc no és correcte afirmar ara que les foranes no són bones per fer vi a l’illa», afirma. Per això, fa 14 anys, varen apostar per sembrar ceps de la varietat Sauvignon Blanc, un dels raïms representatius d’Occitània (Estat francès). Hi han experimentat i han vist que se’n poden fer uns vins singulars. Primer el varen fer sense bota i després de veure com la planta s’havia adaptat a la terra i al clima de Mallorca, varen decidir que reposàs en fusta.

Servalls no renuncia a anomenar com a autòctona aquesta varietat, una de les més representatives de Bordeus. Té clar que autòcton és «allò que neix a un lloc determinat»; alhora que esmenta que «el vi mallorquí no hauria arribat a ser el que és si no haguéssim après que, per exemple, el Mantonegro millora enormement amb una mica de Cabernet Sauvignon i Merlot».

El protagonista d’avui és el vi Sauvignon Blanc fermentat en bota de l’anyada 2020. Per elaborar-lo, se selecciona el raïm a la vinya, mentre es verema. Després, al celler, es premsa i, directament, passa a les botes de roure francès, on reposa un mínim de tres mesos. Després s’embotella i es deixa estabilitzar dins l’ampolla. És un vi complex i fresc, que s’ha decorat amb una obra de la pintora de s’Arracó (Andratx) Antoinette Porcel Alemany. Destaca per tenir un groc lluent i de reflexos verdosos, hi destaquen aromes de cítrics i reminiscències de fruits secs. En boca és equilibrat i molt elegant.