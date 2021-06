Perdón por la indiscreción | El evento de nuestra vida

Que todos los veranos arranquen así. Y no nos referimos a la feliz noticia de que -por si no lo saben- desde ayer no es obligatorio usar mascarilla en espacios exteriores (pero siempre con precaución). A lo que nos referimos es que el estío a nivel social ha llegado pronto y con grandes nombres de la escena local, nacional e internacional; como si la alfombra roja llevara demasiado tiempo criando malvas y tuviera ganas de vestirse de estreno. Muchos son los nombres propios que han ido llenando esta última semana las páginas de crónica rosa. Y muchos más que seguro se nos pierden. El que más pistas de sus vacaciones en Mallorca está dando es el futbolista Zlatan Ibrahimovic. No puede participar en la Eurocopa por lesión así que, a bordo de su yate, con su mujer, sus hijos y otros amigos, se dedica a conocer cada rincón de la isla. Sabemos, por ejemplo, que hace unos días atracaron en el Port de Sóller y disfrutaron de unos refrescos en el restaurante Suculenta. No tienen mal gusto. Por cierto, que ya se rumorea que los próximos en venir a descansar a las Baleares son Tamará Falcó e Iñigo Onieva. No hay que olvidar que el padre de Onieva, aunque reside en la actualidad en México, posee algunos hoteles en Eivissa.

No es una sorpresa, porque es habitual en los veranos de la isla, pero sí lo fue verla tan risueña en la inauguración del mercado artesanal, XTANT, con Kavita Parmar a la cabeza. Hablamos de Simoneta Gómez-Acebo, que se mostró de lo más relajada en el que es ya el segundo verano sin su madre, la infanta Pilar. Discreta, como siempre, vimos a Rosario Nadal, que apareció junto a Antonia Maria Horrach. Nadie había anunciado su presencia; tampoco la de una siempre esquiva Sybilla que huyó de todos los focos.

Como las regatas (de antes)

Tengo que aplaudir a mi compañero de páginas, Javier Fernández-Ortega, por la descripción tan precisa del evento que disfrutamos el viernes 19 en el Country Club de Santa Ponça. Se inauguraba la pista central y se daba el sus al Mallorca Championship en unas horas de ambiente deportivo, social y festivo como en los mejores tiempos de la Copa del Rey de Vela. Si a los nombres de los primeros espadas del deportes del tenis -Djokovic, Thiem, Medvedev o Feliciano López- sumamos una larga lista de empresarios, hoteleros, deportistas y socialité el resultado es una cita sobresaliente.

Como ya adelantamos en exclusiva en este periódico, el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp ocupó palco vip junto a su hijo Mark y el futbolista Mario Götze, otro habitual de la isla que llegó en compañía de su mujer, Ann-Kathrin y su hijo Rome. En casa se dejaron Feli y Sandra Gago al pequeño Darío mientras que el magnate Christian Völkers disfrutó junto a los suyos y su mujer Ninon del partido. También vimos al hotelero Pep Cañellas, a Luis Nigorra y su pareja Marian Canals o la editora Helen Cummins.

Dúo perfecto

Lluís Pérez es el perfecto pastelero y ahora también descubrimos su talento para los platos salados. La culpa, de de Rosa Blanca y sus TAST. Los jardines de Alfabia fueron el escenario perfecto para un maridaje a que no faltó Pepa Charro y Marta Simonet.

Los diez años de premios de Onda Cero

con una gala muy emotiva, en el que los sanitarios se llevaron la gran ovación de la noche, la emisora de radio Onda Cero Mallorca celebró su décima edición de sus galardones y el trigésimo aniversario de la cadena. De escenario, el Trui Teatre de Palma -no en vano, el grup Trui se alzó con el Premio de la Cultural- y como presentadores, Elka Dimitrova y Javier Ruiz Taboada. Ejerció de anfitrión el directorregional de Atresmedia Radio en Baleares, Juan Carlos Enrique.

El Slow Summer Market rinde tributo al artesano local

las terrazas del nivia born boutique hotel, establecimiento del que ya os hablaremos en un próximo número, fue el escenario escogido por Fátima Torres y María Moreno para celebrar el primer aniversario de Slow Brand. Para ello, invitaron a algunas de sus marcas favoritas para formar parte del primer Slow Summer Market, un mercadillo en el que se rindió homenaje a la artesanía local. Durante dos días, música, flores, belleza, amigas y fotos (con Risbox a los mandos) en los que pudimos encontrarnos con Edurne Urrutia y Lluc Alemany. Manisha y Navida Budhari, de Locura Padre; Alma López, de La Morenita o Justo Herrero, de Kaipo.