Cuina amb memòria | Aguiat de congre

Ingredients

Congre i el seu fetge, ous bullits, ceba i grells, tomàtiga, patates, espinacs, carxofes, pèsols, brou de peix, farina, oli, all, julivert, (ametlles torrades, pa torrat o fregit), pebre bord i sal.

Preparació

Tallarem el congre en rodanxes, des del cap (que reservarem per fer el brou) fins al llombrígol. La part restant pot anar al brou.Prepararem el brou amb el peix, aigua, ceba, tomàtiga, julivert, un brot de fonoll i un d’api.Salarem les rodanxes, les passarem per farina, les fregirem i les reservarem.Iniciarem dins una greixonera ampla un sofregit de ceba tallada fina; uns minuts després hi afegirem tomàtiga de ramellet pelada i picada i dos grells o cebetes tendres, tot ben picat. Quan el sofregit estigui al seu punt, introduirem les patates tallades en cantons. Ho anirem girant uns minuts per tal que les patates no s’aferrin.Hi abocarem el brou necessari (el plat no ha de ser massa brouós) i deixarem que la patata es vagi fent. Minuts després hi afegirem les carxofes tallades en dos o quatre bocins, uns quants espinacs i una bona grapada de pèsols.Quan la patata sigui gairebé cuita, introduirem les tallades de peix i ho farem bullir a poc foc.Minuts després hi afegirem una picada feta amb el fetge del congre, all i julivert. També podríem afegir a la picada, per espessir i donar més sabor al plat, unes ametlles torrades i un poc de pa torrat o fregit. És el moment de rectificar de sal. Quan tot sigui ben cuit hi podem afegir ous bullits xapats de per llarg, amb el vermell a la vista. Deixarem que bulli un instant i empolsimarem amb pebre bord els mitjos ous.