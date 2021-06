Sopes de batre amb fideus

El camp significava quelcom més que la subsistència per als pagesos; era també un sistema de vida. El cicle del conreu dels cereals, especialment important als pobles del Pla, del Llevant i del Migjorn de l’illa, es tancava amb la sega i, a la darreria de juny, a prop de sant Pere, arribava el temps de batre. La tasca s’iniciava a l’alba, cap a les sis del matí, quan s’estenien i es desfeien les garbes damunt l’era i el sol anava torrant el gra. El treball de batre era dur i la gent que hi participava precisava d’una alimentació sòlida per poder arribar amb forces a la posta de sol.

Ingredients

Sopes, fideus, ceba tendra i ceba, porro, tomàtiga, alls, col blanca, julivert, pebre tendre, pebre vermell, oli o saïm, aigua, sal i pebre bord.

Preparació