La dolçor de les abelles feta amb les flors de Campanet

La majoria de la mel que produeixen les seves abelles està certificada com a ecològica. Això és important perquè molt poca gent havia apostat per fer-ne a Mallorca. Sembla que el primer va ser Carles Salas amb un apiari a Son Vives (Inca) i, després, Blaize Benson al Rafal de Planícia (Banyalbufar), actualment gestionat per Mascaró. Avui dia, Mascaró té 10 finques certificades com a ecològiques: Galatzó (Calvià); Planícia, es Rafal de Planicia i Can Knudsen (Banyalbufar); Mosset (Escorca); Ariant (compartit amb la Fundació Vida Silvestre Mediterrània) i Fartàritx (Pollença); Son Real (Santa Margalida); Cala Falcó (Cales de Mallorca) i Monnàber Vell (Campanet). La que es recol·lecta en aquesta darrera finca és la protagonista d’avui. Té una extensió de devers 160 hectàrees i es troba a Campanet, a la Serra de Tramuntana, on s’hi combina l’agricultura amb la flora silvestre. És una mel de primavera, de color ambre clar, amb aromes florals delicats, que té el llampúdol ―també anomenat aladern― com a planta mel·lífera majoritària.

Amb Caramel, Martí Mascaró ha sabut donar la importància que es mereix a un producte tan bàsic i alhora exquisit com és la mel, el producte més primitiu per endolcir. La clau del seu èxit ha consistit a apostar per fer un producte de qualitat acompanyat d’una imatge potent, amb Tarek Serraj com a aliat.

La producció de mel a Mallorca és limitada. Per exemple, l’any passat Caramel va produir 1.500 quilos de mel entre ecològica i convencional, però enguany com que la primavera ha estat molt seca Martí Mascaró preveu que en recol·lectarà una tercera part de la del 2020. Cal remarcar això perquè no tota la mel que es ven a Mallorca amb un nom mallorquí prové de l’illa. Hi ha gent que en ven tot l’any i no l’acaba mai. Com ho fan? Idò envasen mel que prové de fora de Mallorca i la posen dins pots que tenen una etiqueta amb un nom en català amb l’objectiu de donar a entendre erròniament que és d’aquí; d’aquesta manera la poden vendre a un preu superior perquè som molts els que estam disposats a pagar un poc més per donar suport als pagesos i ramaders mallorquins. Per això, la feina d’apicultors com Mascaró té encara més importància, perquè no enganyen el consumidor.