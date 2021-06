Vermut fet amb les infusions pròpies del palo

Una de les propostes més recents del mercat és Rumbo, el vermut de Licors Moyà. Aquesta empresa de referència d’Artà va celebrar el 130 aniversari l’any passat. Tot i que ja hi fa feina la cinquena i la sisena generació familiar, el negoci es manté fidel als orígens, ja que juntament amb la distribució, continua centrat en l’elaboració de licors tradicionals com el mescladís, les herbes o el palo. Amb aquesta darrera beguda hi està relacionat el vermut Rumbo.

Bel Moyà explica que és un vermut elaborat amb vi de la varietat Parellada (una de les més conreades a Tarragona) que s’ha potenciat amb holandes de la varietat italiana Ugni Blanc (també coneguda com a Trebbiano). Com és lògic, el donzell hi juga un paper fonamental (dona el toc amargant tan característic del vermut), i tampoc no hi falta la canyella i la taronja. La característica que hi aporta Moyà és que una vegada que el vermut està fet, es fa un cupatge amb les infusions i maceracions pròpies del palo Moyà.

Destaca pel seu color caoba, amb reflexos vermellosos. Hi predominen les aromes de canyella i de taronja, amb un fons de sucre caramel·litzat. En boca destaca perquè té un bon equilibri de dolçor i amargor.

Com a aperitiu, és recomanable prendre’l en tassó baix, amb gel i pell de llimona, i si és possible amb una oliva farcida d’anxova. Ara bé, també es pot beure com digestiu, a temperatura ambient, dins una copa de vi.

La canyella, el sucre i la llimona també estan relacionats amb un dolç que a algunes zones de Mallorca s’anomena ‘rumbo’ ―per exemple a Son Carrió. Es tracta del pastís de moniato (també dit ‘monei’ a Manacor), unes postres típiques de tardor que se solen menjar quan es fan matances, com apunten Antoni Tugores i Maria Antònia Sureda al llibre Els millors plats de la cuina popular de Mallorca.