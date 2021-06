Perdón por la indiscreción | Lo urgente es vivir

Al rojo vivo

No, no me refiero al programa de La Sexta sino a cómo de imposible se está poniendo el calendario. Vuelve el overbooking a los jueves y sumamos antígenos; eventos seguros. Adelantamos fechas de algunos de los acontecimientos del verano, por si queréis sumaros. Los próximos días 16 y 17 de junio, en Nivia Born Boutique Hotel se celebrará el Slow Summer Market, en el que participan diez marcas mallorquinas: Cuca Deco, Inlolo Fashion, Bemae, Arenas Living, Bisbita, Little Mares, Omajus + Kaipo, Cristina Gaete, Locura Padre y Malaca. Minotti Mallorca se presentará en sociedad el próximo 23 de junio y el sábado 19 arranca el Mallorca Open de Tenis. Y ojo a los vips que están por venir.

El 24 de julio tendrá lugar la Fiesta del Vino de Verano en el puerto viejo de Portocolom; las entradas se pondrán adquirir el mismo día. El viernes 6 de agosto se celebrará Mallorquines de Verano en el GPRO Valparaíso Palace & Spa -pronto podremos contar quien es el galardonado de esta edición- y el 12 de agosto turno para conocer al Vermador d’Honor de la DO Pla i Llevant. Esto es solo un aperitivo. Hay más.

Port Adriano: música, moda y arte

El pasado fin de semana, a pesar de que la lluvia obligó a cambiar horas y remodelar actividades, en A STORE Port Adriano, capitaneado por Anuska Menéndez, tuvo lugar la presentación en Mallorca de Victoria Worth Atelier, un atelier de costura valenciano que crea a partir de joyas textiles del pasado únicas, entre ellos, trajes de mujeres míticas como María Antonieta o la emperatriz Josefina. La fama del anticuario textil José Manuel Fernandez Diéz traspasa fronteras y su hermana, la creadora Patricia Fernández Díez, no se ha conformado con acompañarle en su aventura sino que además ha abierto este singular atelier de costura que desde Valencia viste a novias, invitadas y mujeres que buscan trajes y piezas únicas, singulares y bellas. Pasaron por allí Lorena Fernández, Mercedes Fuentes, Martina Benvenuto, José Ojeda o Carme Salom, entre otros.

Ya el domingo, con mejor tiempo, se pudo inaugurar la quinta edición del Aftersun Market que contó con música de aires californianos de la mano de Melody June, en la que está la conocida Lía Gibert. Más de 30 marcas de diseño local están presente en esta cita ya tradicional y en la que pudimos ver a Joni, de Iam Music Lover, Daniel Mora o Gema Hevia.

Homenaje a la Serra

Ya hablamos de la n ueva fuente de inspiración de la diseñadora Isabel Guarch que siempre encuentra en la naturaleza mediterránea a sus mejores musas. El Hotel La Residencia, en Deià, fue el imponente escenario escogido para presentar en sociedad su última colección, El Olivo, árbol centenario que encontramos por cientos en la Serra de la Tramuntana. Nadie quiso perderse los secretos escondidos en unas joyas elaboradas en oro de 18 kilates y plata vermeil. Nos encontramos a Mariana Muñoz, Álex Melville, Marylen Pujol y a Claudia Albons.

Nina Persson seduce en Bellver

El Festival ConstrastMallorca 2021 aúna artes visuales y estrellas de la música internacionales en entornos idílicos de la isla. En el peor momento de la pandemia, el promotor del festival, David Riu, consiguió traer hasta Mallorca a artistas de EEUU. Los Yohimbe Brothers abrieron esta nueva edición del festival y la cantante de The Cardigans puso el broche de oro en el Castell de Bellver. La previsión meteorológica obligó a cambiar escenario y día de concierto pero aún asi, Nina Persson & Martin Hederos enamoraron a las 108 personas que, por protocolo covid, pudieron asistir a un recital intimista que coincidió con el Día Nacional de Suecia.

Las enfermeras celebran su día

El colegio oficial de enfermería de las Illes Balears celebró el pasado 4 de junio el Día Internacional de la Enfermera, en la finca Son Mir. En el evento, con aforo limitado, se entregaron las insignias de plata a las enfermeras que cumplieron 25 años de colegiación y las insignias de oro a las enfermeras jubiladas durante el 2020-21. La fiesta resultó especialmente emotivo: muchas compañeras de promoción hacía más de un año que no se habían visto.