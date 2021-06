Aguiat de pilotetes de bacallà

El bacallà, que no és propi de la Mediterrània, era desconegut fins ben entrat el segle XVI, quan va arribar des del País Basc i va entrar de ple dins el nostre àmbit gastronòmic i cultural. És un dels peixos que compta, a dia d’avui, amb més receptes dins la cuina mallorquina, catalana i occitana i per això es diu que hi ha un plat diferent per a cada dia de l’any. El fet que es conservi en salaó al llarg de mesos, el va popularitzar en els pobles allunyats dels ports de mar, especialment durant les setmanes de quaresma; hi va ajudar també el seu preu, que era barat aleshores.