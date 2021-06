Entrevista virtual | Aurelio del Junco: «llámeme Aurelio, no fastidie»

¿Qué tal don Oriol?

Llámeme Aurelio, no fastidie..

¿Aurelio...?

...del Junco, sí, ¿qué pasa?

Donç, jo pensava fer l’entrevista en català

Me va a perdonar pero no le entiendo ni una palabra.

Dicen que cambiar es inteligente...

Discúlpeme pero no sé de qué me está usted hablando. Yo no he cambiado en absoluto.

Pero si dirigía usted ERC...

Le diré que yo nunca he dirigido un club de fútbol. Jamás de los jamases.

¿Qué hay entonces de la independencia de Catalunya?

Con la mano en el corazón, le diré que es un tema del que no estoy suficientemente informado, de manera que no le puedo dar mi opinión.

Pero si fue usted vicepresidente de la Generalitat con Puigdemont...

¿Vicepresidente de la Generalitat con Puchdequé? ¿Aurelio del Junco? Revise sus fuentes.

¿Por qué cree usted que le estoy entrevistando?

Será por lo de los indultos esos que está últimamente tan en boga. Será una encuesta, ¿no?

¡Eso! ¿Qué me dice usted de los indultos?

Que estoy completamente de acuerdo. Hay mucha gente en la cárcel, se lo digo yo.

Ya sé que no le conoce, pero ¿qué opinión le merece Puigdemont?

¿En qué equipo juega?

Me está usted recordando a Ricardo Solfa cuando decía que no sabía hablar catalán y que no sabía quién era Jaume Sisa...

Recuerdo perfectamente a Ricardo Solfa. Del Jaume Sisa ese es la primera vez que oigo hablar. ¿Juega en el mismo equipo que el Picodelmonte ese que me contaba usted antes?

Puigdemont, diputado del Parlamento Europeo por Junts per Cat...

¿Jumper Cat? ¿Gato saltador? ¿Picodelmonte es un gato saltador? No entiendo nada.

En resumen, que ya no está usted a favor de la vía unilateral...

Donde haya una autopista que se quiten las vías unilaterales, exacto.

¿Casado, Abascal, Arrimadas...?

Deje usted de blasfemar, hombre.