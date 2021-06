Perdón por la indiscreción | Copa burbuja en el Náutico

Es mejor dar pasos cortos que perderse por el camino; más vale pecar de prudencia que lamentar excesos. Y en la organización de la regata Copa del Rey de Vela lo tienen muy claro. Se preparan para una competición segura y exclusiva. Adiós a las grandes celebraciones sociales. Este año, moderación. Según ha podido saber este diario, el Real Club Náutico de Palma se convertirá en una especie de burbuja para garantizar que deportistas, patrocinadores y medios de comunicación se sientan y estén seguros. ¿Y esto que significa? Pues si nada cambia, el público general no podrá acceder a las instalaciones para vivir el ambiente náutico. Los regatistas podrán disfrutar de un refrigerio a su llegada al muelle cada día y se continuará con los desayunos vips organizados por los patrocinadores, entre ellos, BMW y Mapfre, pero no habrá la multitudinaria cena de armadores como se venía produciendo en los últimos años. Adiós, pues, a los espacios más sociales de la competición, que vuelve un poco a sus comienzos. La presencia del rey Felipe VI parece garantizada, en todo caso. Quien de momento no parece que vaya a formar parte de ninguna tripulación es el cantante Jaume Anglada, que tiene programada una serie de conciertos por la geografía española. Y atención porque en unos días presentará junto a Carolina Cerezuela una nueva canción: una versión que va a dar que hablar.

Y ya que hablamos del Jefe del Estado. ¿Saben la polémica que se ha organizado en torno a su vacunación? Al contrario que sus hermanas que se vacunaron en Dubái y la reina doña Sofía, que esperó su turno y pudo ser fotografiada saliendo de su centro de salud, comunicación de Casa del Rey ha decidido informar de la inoculación al monarca sin más detalle. Lo máximo que se ha obtenido es una imagen de espaldas, de poca resolución, que seguramente facilitó a Nius un ciudadano anónimo. Hasta esa instantánea, el runrún sobre si se había vacunado antes de tiempo, era constante. La polémica llega por el hecho de que desde Zarzuela no se facilitase fotografía oficial cuando reyes europeos y primeros ministros han dado ejemplo. Esa línea delgada entre lo que se considera vida pública y privada es, en muchas ocasiones, hilar muy fino.

Mini selva en Llucmajor

Ya lo adelantamos. La finca Sa Qenti, gestionada por Maxime y Ludovic iba a ser epicentro de sostenibilidad, medio ambiente, reforestación y gastronomía en el evento que hace unos organizó Breitling. Qué alegría haber podido conocer de primera mano el proyecto de la organización SUGi, y charlar con los chefs Mario Sandoval, Maca de Castro y Quique Dacosta. También coincidimos con Selina Höchel, el influencer Fernando Ojeda o Gema Munrroy.

Sevilla, Mallorca y un vestido

Suerte también poder ver cómo el sector de las organizaciones de boda vuelve poco a poco a echar a andar. Pronovias presentó en la finca Son Marroig su colaboración con la firma Marchesa. Un desfile organizado por MC Event Planner y en el que vimos vestidos nupciales de clara inspiración andaluza. Sobre la pasarela, la bailarina Yana Oliva, actual pareja de David Bustamante.

El eléctrico de Mercedes

Un último apunte. AutosVidal presentó en el Puro Beach su nuevo vehículo eléctrico, el Mercedes EQA. Entre los invitados destacados, la nueva pareja formada por María Vidal y Antoni Mir. Darán que hablar.