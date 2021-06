Dionís a taula | Brescat 2019, Dalt Turó

El marès ha estat un element fonamental per construir edificis, cases i monuments a les Illes Balears. Encara hi ha professionals d’aquest sector com Trossos de Marès; ara bé, amb el pas dels anys el nombre de pedreres ha disminuït. L’any 2019, Tomeu Obrador, amic i company de professió, va escriure en aquest diari que en quedaven sis a Felanitx, quatre a Llucmajor, una a Muro, una a Petra, una a Santa Margalida i una més a Campos, en total 16; poques comparades amb les 1.400 documentades des de l’any 1300. En parlava en un reportatge sobre el llibre publicat per l’arquitecta Catalina Salvà Matas: Les pedreres de marès. Identitat oblidada del paisatge de Mallorca.

Tornant al vi, el protagonista d’avui és fruit del celler Dalt Turó (Campos) i té molt a veure amb aquest material. El motiu és que la terra on hi ha sembrades les vinyes hi ha la pedrera de Can Banyeta, d’on abans es treia marès i ara se’n treu picadís. La responsable de Dalt Turó és Virgínia Pons Parra, de can Neo, i explica que amb la recuperació del paisatge hi sembren els ceps, una extensió de vinya que actualment és de 7 quarterades, de les 40 hectàrees totals, on també hi han sembrat garrovers, fruiters i hi pasturen ovelles.

La curolla de fer vi va començar l’any 2013, quan sembraren la primera vinya a un tros que es diu sa Vinya. Aleshores Virgínia estava embarassada del seu primer fill, Sergi. El seu marit recordava el vi casolà que feia el seu padrí de Cas Concos, un claret, que elaborava del raïm que cultivava a ses Angoixes amb les varietats Fogoneu, Calop Blanc, Mantonegro i Callet. Gràcies a aquest record i amb la idea de donar un ús actiu a la seva terra, tots dos s’engrescaren a tornar a sembrar vinya a la finca. Començaren amb ceps de Cabernet Sauvignon i, després, amb altres varietats: Callet, Merlot, Sirà, Mantonegro i Malvasia de Banyalbufar. Els seus vins destaquen per ser minerals, gràcies al subsol de pedra picada. És el cas del Brescat 2019, un vi de capa baixa-mitjana, de vermell robí. Hi destaquen aromes de fruita vermella i un pas suau en boca. Té un pas de 10 mesos en bota de roure francès i està elaborat amb Callet (35%), Cabernet Sauvignon (25%), Merlot (20%), Sirà (15%) i Mantonegro (5%). Un vi versàtil que pot acompanyar perfectament verdures, peix i carn blanca.