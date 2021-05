Olis d’oliva verge extra que valen un reialme

Una de les feines més complicades quan s’elabora un producte és comercialitzar-lo. I encara ho és més si s’ha de fer a l’exterior. Per això, amb la idea de reduir despeses i crear sinergies, Joan Mayol va proposar a altres oliers de la denominació d’origen Oli de Mallorca unir esforços per abaratir costos i, alhora, mantenir el producte propi. Així, va néixer l’any 2014 la marca Olinostro, formada per Oli Novembre (propietat de la família Mas); Oli d’un Temps (de la família Galmés); i Oli Verderol (de la família Mayol). Tots tres tenen en comú un producte d’alta qualitat i ecològic. Curiosament, l’aposta per la certificació ecològica, feta com a filosofia de vida, ha resultat ser un valor positiu per a la comercialització del seu oli perquè hi ha mercats, com el danès o el suec, en què si no ets ecològic, el producte no interessa.

Sota el nom de Reis de Mallorca, elaboren tres olis d’oliva verge extra, el de la més bona qualitat. Triaren aquesta denominació després que una consultoria els recomanàs cercar un nom que remetés a l’origen i a la tradició d’aquest producte, per la qual cosa optaren pel nom de diferents monarques del Regne de Mallorques, amb imatge gràfica obra de Gonzalo Aneas.

D’una banda, hi ha l’oli Rei En Jaume, d’Oli d’un Temps, un monovarietal de Piqual, procedent d’oliveres sembrades a Petra, que destaca per ser més intens i que és un homenatge al creador del Regne de Mallorca, l’any 1229. De l’altra hi ha l’oli Elionor, que remet a la primera esposa de Jaume I el Conqueridor, fruit de les oliveres cultivades a la finca de Son Elsebits (Petra) per Oli Novembre; és fet només amb la varietat Arbequina i té com a resultat un oli molt suau i fi. I, finalment, hi ha l’oli Rei Sanç, que prové de la finca es Colomer de Son Ferriol, amb un cupatge d’Arbequina, Piqual i Empeltre, de manera que el resultat és un oli equilibrat. Curiosament, durant el regnat del Rei Sanç es va iniciar el comerç internacional de l’oli de Mallorca.

Per a tots tres, l’oliva es transporta directament de les finques originàries a la tafona de la Cooperativa de Sóller. Destaquen per ser olis excepcionals. Així ho varen afirmar els entesos l’any 2019, a la Biofach de Nuremberg (Alemanya), la fira més important d’Europa dedicada exclusivament a la producció ecològica. En un tast a cegues, varen considerar el Rei Sanç com un dels 30 millors olis d’oliva verge extra ecològics presents a la fira.