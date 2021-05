Perdón por la indiscreción | 365 días en pie

Si hay algo que he aprendido en estos últimos meses y que me ha evitado más de un disgusto o sofocón se lo debo a mi psicólogo. Ahora que parece que se habla con más detalle de la importancia de la salud mental, poder tener una hora al mes para hablar de todo y de nada; una hora para pararse a pensar en una misma y en lo que pasa a su alrededor o para tomar distancia y seguir andando es altamente recomendable. Tengo varias frases suyas memorizadas, pero sin duda la que más me gusta es la que me dio para intentar evitar conflictos innecesarios cuando se abre debate en un grupo de WhatsApp en el que todos y cada uno de sus miembros tienen en su poder la verdad absoluta: «no entro en conversaciones basadas en prejuicios»; la lanzo y ahí se queda, suspendida en el -supongo- ciberespacio y en medio del silencio. Aunque esta crónica a veces baile agarrada a la superficialidad, intentamos siempre alejarnos de esos prejuicios y tópicos que vienen asociados a conceptos como «prensa rosa», «influencer», «moda» o «socialité». Creedme si os digo que hay tanta, tanta gente interesante y haciendo cosas importantísimas para todo el mundo desde Mallorca sin que se sepa que, aunque les demos un poco de brillo en esas páginas, siguen siendo altamente recomendables. La mejor medicina para mantener una buena salud mental.

EL SECRETO DE SA QENTI

Seguimos lanzando pistas sobre el evento que el próximo martes tendrá lugar en la finca Sa Qenti, en Llucmajor. Gestionada por la pareja de franceses formada por Ludovic y Maxime, en ella se pone el acento en la sostenibilidad, la gestión medioambiental, el paisajismo y la búsqueda de nuevas alternativas al consumo actual. Quizás por esto, por compartir filosofía con uno de los proyectos que más éxito le ha reportado a una conocidísima manufactura suiza de relojes, ha sido escogida para que un grupo de periodistas nacionales la visiten y conozcan en primicia más detalles sobre ese proyecto revolucionario. Se espera la presencia de tres prestigiosos chefs con estrellas Michelín -no podemos desvelar nombres-. Pero allí estaremos y se lo contaremos.

INOLVIDABLES

Son tremendos -como su grupo empresarial-. Han pasado 365 días «muy duros» pero han venido a jugar y a quedarse.

Sobrevivir a la pandemia, con un restaurante recién inaugurado, aguantar y poder celebrarlo bien merece nuestra portada de sección. Eso, y que Jaume Colombàs se hace querer y no podíamos decir que no a ese sofá hecho pastel por obra y magia de Horneando Ilusiones y con sabor a nutella y vainilla. ¿Saben quién estuvo en la fiesta? Pues además de Igor Asensio, hermano del jugador del Real Madrid Marcos Asensio, también vimos a Abdón Prats y Mollejo, jugadores del RCD Mallorca, o a Jordi Vila, del salón, barbería, y vinoteca que lleva su nombre. Saludamos a ya nombres habituales de esta sección como Ángela Nicolau, Alberto Gallardo, Melanie Genovart y Carlos García; a la periodista Victoria Cànaves o al grupo formado por Laura Molina, Charlotte Donohue, Elia Crespí y Sarai Roses, entre otros.

QUE VUELVAN YA

Parece que se abre una pequeña ventana por donde se cuelan los rayos de sol; de hecho, contamos las horas para algún que otro prólogo, avance de los primeros eventos ceremoniales y que tendrán a la isla como escenario predilecto.

«Es el momento de que el sector MICE se reactive», subrayó Marta Blasco, CEO de Mallorca Business Support, en el foro Mallorca, destino MICE que se celebró en el Club de Opinión de este periódico hace unos días. Un encuentro que contó con la presencia de Luis Gandiaga, Director General de BEON; Eva Garde, directora de Granada Convetion Bureau o Asun Prats, directora de MallorcaLeads. Todos fueron recibidos por el gerente de este diario, Sebastián Oliver. También asistieron Cuca Berga, del Mhares Sea Club; Lorena Vaca, de Mpi Iberian Chapter; Mar Martín, de Tot a Punt; Alfonso Blázquez, de El Corte Inglés o Ekaterina Smolova y María Merayo, de Mallorca Tailormade.

MANDALAS

Witness the beauty of sound es la nueva exposición con la que la artista Hristina Milanova regresa a las galerías. Y lo hace de la mano de la Gerhardt Braun y su nuevo espacio, en la calle de Can Sales. La muestra, que conecta el universo mediante la representación artística de los mandalas fue aplaudida por muchos amigos como Eva Klembek y Alissa Sutton o Twan Claasen y Patrizia Tarantola.

‘Mis Musas y Yo’, en la Escuela de Arte

La fotógrafa Gaby Bianco ha vuelto a sus orígenes, al CEF, centro donde estudió fotografía, para mostrar a los alumnos de arte, fotografía y audiovisuales su exposición, Mis Musas y yo, en la que Joaquín Zapata custodia con su famoso trazo alguna imagen. La colección pertenece al grupo Lionsgate de Gallery Red y Soho Gallery. Allí estarán todas las fotos customizadas por Domingo Zapata y los toreros Sebastián Castella y Alberto López Simón.

Fera, un Jardín gastro en Palma

El amor que el chef Simon Petutschnig siente por su profesión se nota en cada uno de sus platos; también su experiencia viajera se refleja en su cocina, que bebe de los sabores japoneses y los productos de temporada local. Desde el jardín de su restaurante, en pleno centro de Palma, ofrece una amplia propuesta de menús.

Olaf y el mundo de los sueños

El aventurero, la naturaleza y los sueños están más que presentes en la nueva propuesta artística de Olaf Hajek que, bajo el título de El jardín del explorador, proponeun viaje a un mundo donde el hombre vive en simbiosis con la naturaleza. La inauguración, con la galerista Mercedes Estarellas, fue también una fiesta en la que participó el dúo JANSKY- con su nuevo disco, Insectasynth.