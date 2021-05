Dionís a taula | Mestres artesans d’aliments derivats de la llet de vaca

Un dels avantatges de la pandèmia és que hi ha una major conscienciació social per comprar producte als artesans i productors illencs. A can Burguera, a Campos, ho han notat en aquest darrer any: les vendes de la botiga que tenen a la granja ramadera, ubicada a la rotonda de Campos - Colònia de Sant Jordi, s’han doblat i els clients que hi van per primera vegada, repeteixen. A part del bon producte, fan bandera d’un tracte molt proper al client, fins i tot amb aquells que només s’hi aturen per mirar els animals.

Formatges Burguera va celebrar 24 anys el passat 10 d’abril. La idea de crear aquesta empresa va sorgir del matrimoni format per Miquela Burguera i Joan Burguera, juntament amb els seus fills Sebastià i Jaume, amb l’objectiu d’obtenir més rendibilitat de l’explotació ramadera. De fet, la relació d’aquesta família amb les vaques ve d’enrere perquè fa devers 80 anys que s’hi dediquen; una feina que els ha permès fer una bona selecció genètica del ramat per oferir llet de gran qualitat.

Jaume Burguera, mestre artesà formatger, explica que tots els aliments que elaboren procedeixen 100% de la llet de les seves vaques, devers 80 de raça frisona, i els fan seguint el mètode tradicional i artesanal, en unes instal·lacions modernes. Les vaques hi viuen estabulades perquè les finques de la zona són petites, però el benestar animal és una de les màximes de can Burguera: tenen matalassos per dormir, un raspall, ventiladors per si fa molta calor a l’estiu i tot els farratges no secs amb els quals les alimenten els cultiven ells mateixos.

Avui parlam del formatge semicurat. Per fer-lo, munyen les vaques i la llet es pasteuritza a 74 graus durant 20 segons i es qualla a 34 graus. El quallat es deixa reposar devers mitja hora i després es talla. En el cas del semicurat, a més de la llet i el quall, també usen ferments. Ara bé, la clau és que després de premsar-lo amb aigua i sal durant 24 hores, es deixa dins la cambra de maduració amb molta d’humitat, un 98%, i una temperatura de devers 12 graus. Hi reposa durant un mínim de 40-50 dies i després surt al mercat. És un formatge ideal per acompanyar el pamboli i també per servir com a aperitiu, amb una mica de confitura de maduixa o d’albercoc.

El brossat, la llet formatjada i el formatge tendre són els altres productes més populars de Formatges Burguera. Ara bé, si voleu una recomanació, tastau el formatge tou, el curat (de 4-5 mesos) i el vell (d’un any de curació), que trobareu a la botiga de venda directa, juntament amb els ous que ponen les seves gallines i les sobrassades que elaboren allà mateix.