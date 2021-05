Entrevista virtual | Tòfol Colom: «Soy genovés, de Gènova"

¿Qué tal don Cristòbal?

Me pot dir Tòfol

Perdóneme, pero es que siempre hago las entrevistas en castellano...

Idò, no passis pena. Puc xerrar en foraster...

Anche se lo desideri possiamo parlare in italiano

Que t’ha passat res al barram? No se t’enten ni un cul.

Sigue estando usted de actualidad...

Puedes pensar... que arribar a un continent nou no es fa cada dia, pardal...

Salieron de Palos...

Això no és vera del tot. Sortir, sortir, sortírem de Porto Colom.

¿Y entonces lo de Palos?

Rodrigo, que era un cachondo. El que hi anaven era fins a dalt de palo. Palo Túnel, quiero decir.

¿Ha dicho Rodrigo?

Sí. Un andaluz de Triana que estiuejava a Palos, de Huelva. Estaba pasando unos días a Cala d’Or a casa dels germans Pizà.

¿Y dice que salieron de Porto Colom?

Bien, la idea era ir a pescar llampugas a Cabrera, que se mos daba muy bien. Hi anaven un poc gats, però.

¿Entonces no llegaron a América?

Sí, sí que llegamos, però entonces no hi havia GPS, anaven fins a dalt de palo i además hi havia boira. Mucha boira.

¿Pero entonces es usted italiano o no?

Caaaaa... pots pensar... Lo que pasa es que a s’Arenal si dius que eres italiano ligas mucho más. ¿Sabes qué te quiero decir?

O alemán o inglés...

Res. En el siglo XV con los luteranos y los ingleses no mos llevábamos nada bien... Gens bé, vull dir. No sé ahora, però.

Entonces los Reyes Católicos...

Unos sosos. No como el Emérito ese de ustedes, que ése seguro que se habría venido con nosotros. Fijo.

O sea, que al final tenían razón los del grupo ese: Tòfol Colom era de Felanitx...

Tampoco. Están equivocados. Al Port de Felanitx, jo només hi anava de vacances.

¿Pero entonces de dónde es usted?

D’on s’ha dit sempre: de Gènova. Som genovès... de Gènova. Palma.