Confitura i licor de llimona

Encara que avui resulti impensable una cuina sense llimones, no va ser fins a l’Edat Moderna que es va desenvolupar el conreu de la llimonera a l’Europa meridional. L’aroma de la clovella és habitual en plats dolços, com les coques de torró i greixoneres de llet o brossat. El suc de la fruita permet donar brillantor i vivacitat a fruites i verdures, ja sigui en ensalades, en confitures o melmelades. Unes gotes de llimona acompanyen arrossos i altres guisats tradicionals i resulten imprescindibles per preparar adobs de carn o de peix. Són celebrats els gelats, sorbets i refrescs fets amb el seu suc.

Per la confitura:

1 kg de llimones pelades.

1 kg de sucre i 250 ml d’aigua.

Per al licor:

1,750 l. d’aigua.

1 l. d’esperit.

300 g de sucre.

9 llimones.

Preparació:

1- Preparació de la confitura:

Recepta de les monges Benedictines de Manacor, que preparen unes confitures de gran qualitat.

Eliminarem la pell de les llimones i les bullirem fins que s’hauran reblanit.

Traurem les llimones. Les xaparem per la meitat i les posarem en aigua freda al llarg de 4 dies. És convenient, per tal d’eliminar l’excés d’amargor, canviar l’aigua dos pics cada dia.

Dins una greixonera de test hi posarem igual pes de sucre que el de les llimones netes i un tassó (250 ml) d’aigua per quilo de fruita.

Quan estigui a punt de bullir, hi agregarem les llimones xapades en làmines fines o bé capolades, sense cap pinyol. Les bullirem durant mitja hora i apagarem el foc. Farem el mateix tres dies seguits, sempre a foc suau.

Empotarem la confitura en recipients de vidre i els bullirem un mínim de 20 minuts.

2- Preparació del licor: