Los puntos sobre las uves | 16 de mayo de 2021

Abascal es Franco

He hecho una encuesta entre mis amigos, lo que hace que la muestra y la metodología se asemejen enormemente a lo que hace Tezanos, y les he preguntado qué líder del PP de Baleares les parecía mejor. Ninguno de ellos ha acertado a identificar a un solo político de ese partido al enseñarle diferentes fotografías, y por supuesto no han sabido decir ni un solo nombre. Los antiguos, porque estos ya son todos antiguos, votantes de Ciudadanos no tenían ni idea de que hubiera representantes suyos en las islas, y más de uno llegó a indicar que no sabían que Ribera o Arrimadas hubieran designado a nadie para Baleares. A mis amigos de izquierdas no conseguí sacarles de Errejón, Iglesias o Sánchez. Alguno tenía a Ábalos como dirigente de Vox y, hablando de Vox, todos mis amigos pensaban que Abascal es Francisco ¡Franco Franco Franco!