Perdón por la indiscreción | Todo a punto para brindar

Leyeron en este mismo periódico el pasado viernes la exclusiva sobre el lugar y la hora de celebración de la primera boda entre dos mujeres de la dinastía aristocrática alemana. Y justo una semana después, volvieron a leer la noticia de su cancelación. María Juncadella Hohenlohe y Carlota Redón no han podido evitar que las restricciones motivadas por la pandemia del coronavirus haya también sido impedimento para la celebración de su enlace; querían que fuera discreto, pero con sus amigos. La decepción, según contó María a este periódico, era muy grande. «Estamos tristes, pero no nos queda otra dada la situación», concluyó.

Avancemos. En el pasado número de Perdón por la indiscreción hicimos hincapié en la importancia de la náutica para la reactivación de la isla, no solo económicamente, sino también para la parte social. Ya les podemos confirmar también que, en la primera semana de agosto, coincidiendo con la regata Copa del Rey de Vela, tendrá lugar una nueva edición de Mallorquines de Verano, en la suite 702 del GPRO Valparaíso Palace & Spa. El pasado año, a causa de la pandemia, se optó por posponer la cita. De momento no desvelaremos el homenajeado de este año, pero recuerden que ya obtuvieron su galardón Kyril de Bulgaria, Diandra Douglas, James Costos o Joaquín Prats. Y más cosas que vendrán. No puedo dar nombres porque así me han pedido que lo haga, pero el próximo martes, 25 de mayo, en una finca en Llucmajor, una conocida firma de relojes celebrará un evento –incluye café, paseo por el campo y picnic- para dar a conocer un nuevo proyecto basado en la sostenibilidad y el medio ambiente. Tres reconocidos chefs con estrella Michelin participarán en el mismo.

Un café con...

Decíamos que el ánimo está cambiando, aunque el sector MICE -encuentros, incentivos, convenciones…- aún está bajo de moral. Por eso nunca viene mal un chute de energía como el que recibieron el pasado jueves 6 de mayo en Gordiola en la presentación de un nuevo espacio que incluye tres amplias zonas –interior, exterior ajardinado y una más privada junto al museo- donde celebrar todo tipo de eventos. Será Tot a punt, de la mano de su propietaria, Magdalena Forteza, quienes lo explotarán de manera exclusiva. «Nos ofrece mil y una posibilidades tanto a la hora de organizar para un gran número de personas como para algo más íntimo», nos contó. ¿Os imagináis de cóctel con copa de champagne viendo en directo laborioso trabajo de los maestros del vidrio soplado? Se podrá. La familia Aldeguer, con Daniel, Marisa y Mar al frente, estaba emocionada. «Este edificio, diseñado y construido por mi padre, por fin verá la luz. Él lo concibió como un restaurante y fíjate que al fin podremos hacer algo que él quería», nos contó Mar. Por cierto, aprovechando la visita, nos enteramos que su firma de joyas, Coolook, tiene previsto colaborar con la DOP Pla i Llevant en una serie de catas exclusivas. Les iremos informando.

Bajo un sol espléndido pudimos conversar con nuestro amigo, el relaciones públicas Tommy Ferragut y Amada Salvà; con Elsa Fornés, Sandra Koppisch y Mariadelina Zobel; con Maria Juan de Sentmenat (que nos avanzó alguna novedad); con Marta y Mónica Isern, de tu boda en Mallorca o con Mireia Escandell, Judith Jurado y Marina Ferrer, de Mille Papillons.

KM 0

Uno de los mercados que más nos gusta por su espíritu y su apoyo al comercio local es el Farmers’ Market, de Puerto Portals. Aunque se tuvo que retrasar una semana debido a las condiciones meteorológicas, el éxito ha sido el mismo; la seguridad, además, estuvo garantizada. La cuarta edición de este mercadillo demuestra la apuesta firma de Portals por la cultura, la gastronomía y la artesanía de Mallorca. Más de 20 expositores con una gran variedad de productos: desde cosmética natural a artesanía, telas mallorquinas, flores y gastronomía y solidaridad, porque se aportó, con la ayuda de Agroilla, 1 tonelada de alimentos a la asociación Mallorca Sense Fam. Por el Farmers’ Market se pasaron Bárbara García, Tonia Vera, Yolanda Cubo, Andrea Hernhaus, Diego Polo, Cati Aguiló, Amaia Arteta y Pablo Ruiz, entre otros.

El olivo hecho joya

Será el próximo 3 de junio cuando se presente en sociedad, pero ya tenemos un avance. La joyera Isabel Guarch vuelve con fuerza tras unos meses en los que, sin parar de diseñar, también ha reorganizado toda su estrategia empresarial. «La pandemia ha sido un punto de inflexión. Se nota en la nueva colección, pero también en la reorganización del negocio, en el cambio en la tienda y en la atención más exclusiva y personalizad aún», cuenta. El emblemático hotel Belmond La Residència, en Deià, ha sido el escenario escogido para el shooting de la nueva colección, con el olivo como protagonista, y que recibe el mismo nombre: El Olivo. Podemos ver ya algunos momentos de la sesión en la que participaron la modelo Ilenia Vallejo, con maquillaje de Alison Tregarthen y el fotógrafo José Urbano. La ropa, cedida por Rialto Living.