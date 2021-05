Perdón por la indiscreción: La náutica que nos salvará

Nos gusta ser optimistas, indiscretos, qué otra cosa nos queda en estos tiempos de pandemia. Así que os propongo jugar a ser adivinos: vamos a imaginarnos el futuro a corto plazo, el verano por venir. Contamos para ello con algunas pistas… y todas pasan por el mar. Si las vacunas se convierten en nuestras aliadas y el semáforo tiende al verde, en Palma habrá más de 50 días seguidos de competición marítima. Sí, hablo de regatas -de las programadas- y de las que aún están en el aire. Confirmadas, salvo restricciones, The Super Yacth Cup (23 a 26 de junio), la Copa del Rey-Mapfre (31 julio al 7 de agosto), The Nations Trophy (14 al 18 de septiembre) y el Palmavela (del 22 al 31 de octubre). Entremedias, el Trofeo Reina Sofía (1 al 4 de julio), la regata de Clásicos (12 al 14 de agosto) o la Oyster Palma (27 de septiembre al 1 de octubre). Así que podemos imaginar que tendremos algo de acción por los pantalanes. La clave es saber cuánta y de qué manera. Que el deporte de la náutica es una gran fuente de ingresos para nuestra isla es innegable. Les pongo solo un ejemplo. Si tenemos en cuenta que, de media, una tripulación está formada por 15 miembros y que en la última edición de la Copa del Rey hubo más de 120 barcos inscritos, nos arroja un montante de más de 1500 personas disfrutando de Mallorca durante más de una semana. A todo eso hay que sumarle el equipo de la organización, el personal contratado para el desarrollo de la misma, prensa, visitantes… Dicho esto, sigamos imaginando. No está confirmada la participación del rey Felipe VI en la competición, por mucho que se haya afirmado lo contrario. Sí sabemos que la Armada pone ya a punto el yate de regatas TP52 del año 2005 bajo el nombre de Aifos. Es una señal, claro. Pero no suficiente. Tampoco se pueden hacer muchas más previsiones sociales: habrá la parte deportiva, pero cena de armadores, fiesta post competición y otros eventos están en el aire.

Pero quiero ir un paso más allá, y vuelvo con ello al principio. A ser optimistas y a intuir. ¿Vendrán los reyes con sus hijas? Casa Real trabaja «día a día, pero todo hace suponer que sí y que, a diferencia del pasado año, donde solo hubo actos oficiales y ninguna salida sorpresa, este año será diferente. No olvidemos, tampoco, que la noticia de que el emérito don Juan Carlos se instalaba en Dubái contribuyó poco a los encuentros casuales. Me aventuro a intuir una estancia de 10 días en Marivent –con los habituales despachos con las autoridades locales y la visita del presidente del Gobierno-, una salida cultural oficial, visita al Náutico y, al menos, dos excursiones sorpresa. Y todo ello sin olvidar un margen estrecho de fechas. La primogénita Leonor inicia el curso en el internado galés UWC Atlantic College y debe incorporarse antes de que acabe el mes de agosto. Por cierto, y a este respecto, no se espera que haya imagen oficial de su ingreso.

ESO QUE TÚ ME DAS

Lo leyeron el año pasado en estas páginas, cuando el coronavirus llegó y se instaló en nuestras rutinas. La unión hizo la fuerza y los diseñadores, creativos, empresarios y artistas locales se dieron la mano para sobrevivir. Y lo han hecho. Economía circular, lo llaman, acciones en las que yo te doy para que tú me des y beneficiarnos los dos. Ahí siguen. Esta pasada semana conocimos más de cerca el proyecto Loop, con la colaboración del Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI), y empresas como Lafiore, Estudio La Pecera, Contain, Huget o Ladrillerías Mallorquinas, en unión con Català Roig, Nico Guevara o Tonia Fuster, por citar unos cuantos. Fue un placer volver a encontrarnos con los chicos de Ola Pr, Philippe Salva y Pedro Monge, que nos hicieron algún adelanto de eventos para los próximos meses- y con el diseñador Pablo Erroz, felicísimo tras su participación en la 080 de Barcelona y cruzando dedos para que siga igual de bien la diversificación de sus trabajos. Charlamos también con Mariona Luis» (gerente del IDI), con el fotógrafo José Taltavull, con Loreen Romba, Andrés Serra, Martina Miralles y Marta Águeda, entre otros.

MARCANDO DIFERENCIAS

Si queremos imaginar un paisaje de futuro a corto plazo más optimista, podemos agarrarnos con fuerza a una de las conclusiones del coloquio sobre tendencias en comunicación en el sector turístico que se celebró días atrás en el Golf Son Muntaner, de Palma. Presentado por el presidente de la APD, Llorenç Fluxà, y moderado por Atalaya Parga, directora de Turismo y Digital en Disset Consultors, contó con la opinión de Marc Rahola, CEO de OD Group y Diego Calvo, fundador y CEO de Concept Hotel Group. «En octubre tendremos unos muy buenos niveles de ocupación», resumieron. Y el buen rollo se contagió. Nos encontramos con Mariana Chacón, Juan Buades, Sonia Ojeda y María Cruz Rivera (CaixaBank). También con Isabel Iboleón, Yolanda Cubo –encargada de la reforma de la conocida como «pecera» del Club Náutico de Palma o con Ana Rodríguez y Miguel Rullán.

INCA SE VISTE DE ARTE

La XV edición de Incart 2021 se está celebrando sin mayores sobresaltos estos días, tanto de manera digital como física. Son muchas las propuestas que estarán de cara al público hasta afínales de este mes, como las que llenan el Claustre de Santo Domingo, con obras de Pep Bauzà, Anastasia Egorova, Antoni Salvà o Ana Uceda, entre muchos otros; Sa Quartera Centre, con Álex Ceball, José Pallicer y Pere Cifre, por citar unos cuantos; o la Plaça del Blanquer, con la muestra colectiva de fotografía de la Serra de Tramuntana. Estuvimos en la inauguración de última obra de Ceball, CHILEAN EYES: Ocular Trauma Victims due to State Violence, una pieza de vídeo performance que ha realizado junto a la también artista y performer Leticia María. Vimos a Lluis Vidaña, Toni Aguiló, Marta Onrubia o Elisabet Ferrer.

VERANO GRAFITERO EN PORT ADRIANO

Nos quedan pocas líneas, pero quiero dar unas primeras pinceladas sobre lo que será el próximo Aftersun Market, que se inaugurará el 5 de junio en Port Adriano, aunque el día antes habrá fiesta en el Store de Anuska Menéndez -esto os lo cuento el próximo domingo-. 72 propuestas del arte urbano –diseño gráfico, grafitis…- de las que los miembros del jurado, formado por Catalina Caldentey, Antonio Fernández-Coca, Diego González, Karen Müller, Andreu Mas, María Nicolau, Drew Aaron, Montse Torra y Daniel Mora, tuvieron que elegir diez. Y ya les digo que no les fue fácil. Los escogidos han sido Aida Miró, Anna Repullo, Asco, Caterina Tur, NASE, Enrique del Río, Gracia Ribalaiga, MidiMai, Narcís R.E. y VERNI. ¡Ganas!