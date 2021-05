La mirada del lúculo | Reconversión japonesa del sushi

La primera vez que mi anfitriona japonesa, Taeko, me dio a probar el pescado crudo en los inicios de la década de los ochenta del pasado siglo supe que algo estaba pasando en mi manera de concebir la comida. El proceso no se completaría hasta muchos años después, porque el sashimi y el sushi eran algo muy restringido en Europa y sobremanera en este país. Solo en las grandes capitales occidentales y en determinados lugares se apreciaba ese tipo de refinamiento frío que más tarde por razones de moda y de dietética se acabaría imponiendo popularmente. Con Taeko solía bromear; la cocina japonesa no se come, sino que se mira, le decía ante su evidente estupor. Era un concepto de belleza aceptado muy de Junichirõ Tanizaki, el gran escritor nipón que bebía de las sombras. Las sombras establecían, a juicio suyo, con la cocina de su país una armonía: entre ellas y la oscuridad existían lazos indestructibles. El sushi pasó a ser un artículo sofisticado pero ni siquiera sus orígenes eran japoneses.