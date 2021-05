Dionís a taula | Reivindicant el Mantonegro com a varietat noble

Es pot dir que Llabrés és un tres en un, una espècie de misteri de la trinitat perquè en ell, de forma orgànica —diu que la passió per aquest món li va venir tota sola—, hi convergeixen tres oficis: enginyer tècnic agrícola, viticultor i enòleg. Va aprendre del padrí, de son pare i, després, va fer feina a 4 Kilos (Felanitx), a Álvaro Palacios (Priorat), a AVA (Biniali) i a Son Campaner (Sencelles). El 2012, va obrir el celler propi a una cotxeria de la seva terra natal on elabora vi de garatge amb majúscules.

Avui parlam de Son Agulló de l’anyada 2017. Juntament amb Ca’n Xicatlà, Son Agulló és el vi més top del celler Ca’n Verdura. El va fer per primera vegada l’any 2016 del raïm de la finca que li dona nom. El raïm procedeix de la finca Pla de Buc de Santa Maria del Camí, on hi viuen ceps de 64 anys. Se’n fan, només, 700 botelles. El procés per obtenir aquest monovarietal de Mantonegro és el mateix de Ca’n Xicatlà: després de veremar, passa entre 12 i 15 mesos en botes de 600 litres de roure francès i, després, reposa un mínim de 6 mesos més en cava. És un monovarietal de Mantonegro, de color de cirera, hi destaquen les aromes de fruits vermells i d’herba banyada; en boca és fresc amb notes d’anís, xocolata i pell de taronja.