Son Garau Gran: Des d’Alaró amb la Gorgollassa per Senyera

La Gorgollassa és una d’aquestes castes de raïm que hagués poguda quedar en l’oblit si no hagués estat pel restaurador Josep Torrens, més conegut pel restaurant Can Amer, un ofici que el seu fill Tomeu continua amb destresa, i que actualment es troba al carrer Miners de Lloseta. Torrens tenia la Gorgollassa sembrada a una finca de Selva, s’Olivaret, i la va cuidar fins que la Conselleria d’Agricultura se’n va fer càrrec. Després, el Govern de les Illes Balears la va autoritzar per poder-ne fer vi, un procés que va durar del 1997 al 2011.

Tornant a Son Grau Gran, els germans Blanca i Felipe es mostren il·lusionats amb el projecte que varen iniciar els seus pares. Comenten que estan compromesos a fer vins en què les varietats autòctones en siguin les protagonistes, vins elegants, amb identitat pròpia i de qualitat. El raïm prové de la finca de Son Grau, però s’elabora en un celler proper, al Raiguer, tot i que ja fan feina per tenir instal·lacions i maquinària pròpies, una fita que els agradaria assolir en un futur no gaire llunyà.

El primer vi que han tret al mercat és Son Grau Gran de l’anyada 2019. El seu enòleg, Sergi Navarro explica que la seva idea és fer un vi fi i marcadament autòcton. Navarro va arribar a Mallorca l’any 2005 procedent del País Valencià, concretament de la comarca de la Vall d’Albaida. Els anys 2017 i 2018 va fer les primeres vinificacions experimentals a Son Grau Gran, poc intervencionistes, i l’anyada 2019 és la primera que surt al mercat. Té un cupatge de Gorgollassa (79%), Sirà (15%) i Cabernet Sauvignon (6%). Es verema manualment i se’n fa una primera selecció. El raïm es desrapa sense trencar-ne el gra. Es fan diversos remuntats diaris, suaus i, un cop fermentat, reposa 10 mesos en botes de roure francès de 500 litres de segon i tercer any. És un vi elegant, de color robí de capa baixa, que convida a beure. En aroma, hi destaca un punt floral, com també reminiscències de regalèssia. Té un pas molt lleuger en boca i, alhora, és molt versàtil, tant pot anar bé amb un arròs de marisc com amb un frit de menuts de gallina i pollastre.