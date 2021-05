Kate Winslet se convierte en policía: ‘Mare of Easttown’

La actriz británica vuelve a demostrar su buen hacer interpretativo. Esta vez, a través una miniserie de HBO, donde Winslet se mete en la piel de una policía de un pueblo venido a menos. Su población está resentida con el mundo, también con la policía, a causa de la desaparición de una adolescente hace más de un año. La ganadora del Oscar por The Reader, interpreta a la detective Mare, que mientras lidia con la presión para resolver el caso de la niña intenta sobrevivir a sus propios problemas familiares.

Durante la premier de la serie, que se podrá ver a partir del 19 de abril en HBO, Winslet destacó que su personaje no se puede entender sin los robustos lazos que la unen a su comunidad. Esta no es su primera experiencia con HBO, ya que con esta cadena colaboró hace años en la serie limitada Mildred Pierce (2011). Aunque esta vez figura como productora ejecutiva.

«Este proyecto llegó en un momento de mi vida en el que estaba realmente hambrienta de involucrarme en algo que supiera que me iba a consumir tanto como al final pasó con esta serie», describió.

Mare of Easttown, que tiene siete episodios, cuenta también en su elenco con Julianne Nicholson, Jean Smart, Guy Pearce, David Denman, Angourie Rice y Evan Peters, entre otros.

Brad Ingelsby, guionista de la película The Way Back (2020), es el creador de esta serie que ha sido dirigida por Craig Zobel, quien ha firmado como realizador episodios de The Leftovers, American Gods o Westworld.

Winslet formará parte de algunos de los lanzamientos cinematográficos más esperados del año. Uno de ellos es La crónica francesa, la última película de Wes Anderson. En ella, trabajará junto a Benicio del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Owen Wilson, Mathieu Amalric, Lyna Khoudri, Steve Park, Bill Murray, Saoirse Ronan o Willem Dafoe. La cinta es un homenaje al mundo del periodismo. Por ello, está ambientada en una redacción en pleno siglo XX.

Otro de los proyectos que pondrán de actualidad a Winslet es Avatar 2, la secuela de la superproducción de James Cameron, con quien la intérprete trabajo para Titanic. En palabras de su director, hechas el 21 de abril de 2010: «Parte de mi enfoque en la segunda película estará en la creación de un entorno diferente, un escenario diferente de Pandora. Voy a centrarme en el océano de Pandora, que será igual de rico, diverso, loco e imaginativo, pero sin ser una selva tropical. No digo que no volvamos a ver lo visto anteriormente, sino que veremos más». Tal vez tardemos más en ver esta cinta, ya que los preparativos de la producción se han atrasado a causa de la pandemia.