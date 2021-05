Entrevista virtual | Rocío Monasterio

A ver si eran supositorios...

¿Qué tal doña Rocío?

Nunca podré estar mejor.

¿Nunca estará mejor?

Soy guapa, inteligente, preparada, culta. arquitecta...

Por cierto, ¿a quién prefiere usted? A Bofill, Foster, Hadid, Vieira, Campo Baeza, Calatrava, Mone, Owen Gehry, Nouvel, Pelli, Herzog...? Cuénteme.

Siento no poder contestarle, no soy nada aficionada al fútbol.

¿El otro día la lió usted parda en la radio?

Esa emisora de la que usted me habla no es más que un instrumento sicario del comunismo radical bolivariano...

Usted perdone, pero Simón Bolívar vivió casi un siglo antes que Marx y Engels...

Ya le he dicho que no me gusta el fútbol. ¡Qué insistencia!

En caso de gobernar en Madrid el PP con Vox, ¿entraría usted en el Gobierno?

Por supuesto. Faltaría más.

¿Y está usted capacitada?

Soy tan capaz como Irene Montero.

Con eso me lo dice usted todo, sí.

Pues eso.

¿Condena usted las cartas amenazantes con balas enviadas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso?

Por supuesto que las condeno totalmente. Los que han amenazado a Ayuso merecen, como mínimo, la cárcel.

¿Condena usted las cartas amenazantes con balas enviadas a Pablo Iglesias, Grande Marlaska y María Gámez?

Condeno todo tipo de violencia.

Veo que no lo condena con la misma intensidad...

A ver si en vez de balas eran supositorios...

¿Los de quién?

¿Quién tiene cara de padecer más estreñimiento?... Fijarse en el entrecejo es fundamental.

Hay quien les acusa de tener un discurso racista con los inmigrantes africanos...

Bastante desgracia tienen con no ser iguales que nosotros como para encima ser racista.

¿Y si Vox queda fuera del parlamento de Madrid?

No confunda la realidad con sus deseos, rey.