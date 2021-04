Cuina amb memòria | Caragols amb salsa

Ingredients

Caragols, costella i xulla salades, una cotna de sobrassada, ceba, tomàtiga, pebres coents, herbes aromàtiques (herba-sana, fonoll i tarongí) oli, aigua i sal.

Elaboració

Després de netejar els caragols a consciència, els posarem dins una olla amb foc suau, fins que treguin la banya. Després apujarem de cop el foc de cop per tal que quedin amb la banya defora.Els bullirem amb aigua abundant, sal suficient (els caragols de per si mateixos són fats) i pebres coents al gust.Introduirem també una cotna de sobrassada perquè l’olla no vessi, així com un feix d’herbes aromàtiques al gust. Na Bàrbara Huguet Adrover, de Can Galerí de Son Macià –de qui aprenguérem la recepta- ens recomanà herba-sana, tarongí i fonoll. Però també se’n poden utilitzar d’altres. Han de coure un parell d’hores, fins que els caragols siguin cuits.Mentre s’acaben de cuinar, dins una paella o calderó (dependrà de la quantitat de caragols) hi començarem a preparar la salsa. Partirem a sofregir trossets petits de costella alçada (baixa, dolça...) i talladons petits de xulla salada, prèviament rentats amb aigua per eliminar-ne la sal. S’han de coure bé, fins que siguin ben daurats.Hi afegirem una ceba ratllada i, quan sigui cuita, tomàtiga pelada i capolada en abundància i deixarem que la salsa es faci i vagi reduint.Quan la salsa estigui feta, escolarem els caragols i posarem els caragols dins el calderó o ficarem la salsa dins l’olla dels caragols, sense brou, encara que no té massa importància si en queda una mica.Començarem a girar els caragols dins la salsa fins que se l’hagin beguda gairebé tota.La recepta prové de la contrada felanitxera, la més rica en receptes de caragols.