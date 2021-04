Entrevista virtual | Miguel Bosé: Las élites nos controlan

¿Qué tal don Miguel?

Muy ocupado con mis cosas.

¿Qué cosas son esas?

Todo el día pensando cosas que sorprendan. Un buen esnob tiene que estar al día.

Todo un trabajo...

Voy a corregirme, que para eso soy el único que puede hacerlo: un buen esnob tiene que estar preparado para indicar qué es estar al día.

¿Me podría dar alguna orientación?

Con personas como usted es más difícil. Un esnob necesita seguidores incondicionales que le aplaudan aunque diga gilipolleces.

Pero usted no dice gilipolleces...

Últimamente no paro. Digamos que estoy envejeciendo mal.

No diga eso. Dalí, por ejemplo, también era un excéntrico...

Ya, pero Dalí era un genio. Sabía hacer cosas.

Usted también...

No lo crea. Debo reconocer que yo lo he tenido tirado. Mi primera actuación en público fue en el programa de televisión de máxima audiencia de la época, algo que consiguen los que valen mucho después de currar un montón y tener mucha suerte.

¿Entonces cómo lo logró?

Mi papá y mi mamá eran muy útiles. Como todos los padres, supongo, pero los míos más.

Ha reconocido usted que se metía dos gramos de perico al día...

A lo mejor no era tanto, pero un esnob profesional tiene que ser bastante fantasma. Cuando no hay poso, no te queda más remedio.

¿A qué se dedica últimamente?

Lucho contra las élites que nos quieren domesticar y controlar...

¡Toma ya!

Y cuento con la colaboración de otras personas de pensamiento potente y formación sólida como Victoria Abril, Enrique Bumbury, Alaska, Andrea Bocelli, Donald Trump o Jair Bolsonaro.

Lo mejor de cada casa... ya veo...

También están Jim Carrey y Novak Djokovic...

Todas personas muy notables...

Exacto. Ahora estamos buscando a alguien al que le funcione el cerebro.

Alguien con estudios no estaría mal...

Usted también se va a arrepentir. Ya lo verá.