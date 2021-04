Calamars amb tomàtiga de ramellet

Si la frescor dels calamars és important, encara ho és més que les tomàtigues siguin de ramellet i no d’altres varietats semblants que s’hi venen molt sovint. Les autèntiques, aporten un sabor i un punt d’acidesa que les converteixen en úniques tant per el pa amb oli com per als sofregits. Aquesta tomàtiga, obtinguda -sembla ser- d’encreuaments de varietats realitzats al llarg de molts d’anys, creix en ramells. Té l’avantatge de la floració tardana, que permet sembrar-la al llindar de l’estiu i en terrenys de secà. Se sol conservar en enfilalls i dura gairebé d’un any per l’altre.

Ingredients

Calamar (fresc, si és possible)

Tomàtigues de ramellet

Una ceba petita

4 alls

Julivert

1 pebre de cirereta (opcional, al gust)

Conyac

Oli

Sal

Preparació